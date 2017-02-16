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Виталий Мутко: популярность киберфутбола растет с каждым днем

Президент РФС и вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко оценил уровень развития киберфутбола в России.

"Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте.

Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи", - цитирует Мутко "Спорт день за днем".
Теги: Мутко
Вчера, 23:42
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(0)
№4 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 00:23) #
  • 0
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правильно. Мы уже были чемпионами по пляжному футболу, по мини футболу по футболу для бомжей и футболу на болотах. Теперь осталось по киберфутболу и по настольному. По большому не обязательно


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№3 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Срочно выделить деньги на строительство стадионов для киберфутбола!!
Регистрация: 17.12.2015
№2 Написал: papapa (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: coban
Министр

Значит мудила и вор
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 00:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во! Займись! Министр Киберспорта,а??!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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