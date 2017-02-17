Британский телеканал BBC показал документальный фильм "Армия российских хулиганов", главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира 2018 года.Основной для фильма послужили события Евро-2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому. Российские болельщики были в меньшинстве, однако преимущество оказалось на их стороне.Режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер посетил Россию и встретился с лидерами и участниками наиболее известных фанатских группировок, среди которых "Орловские мясники" и "Гладиаторы". Автор фильма также побывал в Ростове-на-Дону, в котором состоятся пять матчей будущего ЧМ-2018. В фильме показаны тренировки и отборочные бои фанатов.Главным мотивом часового фильма стало предупреждение британским болельщикам, планирующим поехать на ЧМ-2018, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся ко встрече с ними.В фильме российские участники околофутбольного движения признаются, что примером для них были британские футбольные фирмы 70-80-х годов и именно британцы всегда являются для них главной мишенью.