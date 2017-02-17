Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Крылья Советов" провели соревнование по стандартам на восстановительной тренировке

"Крылья Советов" продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. После победного матча над "Пахтакором", сегодня игроки провели два тренировочных занятия.

Первая тренировка прошла в тренажерном зале, вторая на футбольном поле отеля. В занятие приняли участие все футболисты за исключением Сергея Ткачева и Джанни Бруно, набирающих форму по индивидуальному графику. Восстановительное занятие завершилось соревнованием двух команд. "Синие" в упорной борьбе обыграли "желтых" в точности исполнения стандартов. Определилось время следующей контрольной игры самарцев. 20 февраля "Крылья Советов" сыграет с "Тосно". Завтра вечером в расположение самарцев прибудут еще два новичка Сандро Цвейба и Александр Зуев, информирует официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.