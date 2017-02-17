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"Крылья Советов" провели соревнование по стандартам на восстановительной тренировке
"Крылья Советов" продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. После победного матча над "Пахтакором", сегодня игроки провели два тренировочных занятия.
Первая тренировка прошла в тренажерном зале, вторая на футбольном поле отеля. В занятие приняли участие все футболисты за исключением Сергея Ткачева и Джанни Бруно, набирающих форму по индивидуальному графику. Восстановительное занятие завершилось соревнованием двух команд. "Синие" в упорной борьбе обыграли "желтых" в точности исполнения стандартов. Определилось время следующей контрольной игры самарцев. 20 февраля "Крылья Советов" сыграет с "Тосно". Завтра вечером в расположение самарцев прибудут еще два новичка Сандро Цвейба и Александр Зуев, информирует официальный сайт самарцев.
Первая тренировка прошла в тренажерном зале, вторая на футбольном поле отеля. В занятие приняли участие все футболисты за исключением Сергея Ткачева и Джанни Бруно, набирающих форму по индивидуальному графику. Восстановительное занятие завершилось соревнованием двух команд. "Синие" в упорной борьбе обыграли "желтых" в точности исполнения стандартов. Определилось время следующей контрольной игры самарцев. 20 февраля "Крылья Советов" сыграет с "Тосно". Завтра вечером в расположение самарцев прибудут еще два новичка Сандро Цвейба и Александр Зуев, информирует официальный сайт самарцев.
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