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Юрий Желудков: не вижу никаких шансов у "Зенита" с такой игрой

Футболисты петербургского "Зенита" не имеют реальных шансов на то, чтобы пройти бельгийский "Андерлехт" в Лиге Европы с той игрой, которую команда Мирчи Луческу демонстрирует в данный момент, заявил "Р-Спорт" чемпион СССР в составе "Зенита", экс-полузащитник "сине-бело-голубых" Юрий Желудков.

"Не знаю, чем футболисты "Зенита" на сборах занимались. В ОАЭ погода хорошая - загорали, может, много? После игр "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы на игру "Зенита" смотреть было стыдно. Группа атаки с (Александром) Кокориным, (Олегом) Шатовым и (Артемом) Дзюбой ничего похожего на игру не показала, вся команда действовала бездарно. Не вижу никаких шансов у "Зенита" с такой игрой. Без моментов действовали, что это за футбол", - сказал Желудков "Р-Спорт".
Теги: Желудков
Вчера, 22:45
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3
(1)
№3 Написал: golden Axe (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
даже легенда разочарована великолепным зенитом sweat
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчера играли и умели, сегодня нет---не бывает так,.. мотиватор придет, объяснит и в Сургут-Уренгой на вышки...контракт, бл...ть
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Вчера, 23:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И я не вижу шансов,Лига Европы просрана.
Регистрация: 15.06.2016
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