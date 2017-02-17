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Юрий Желудков: не вижу никаких шансов у "Зенита" с такой игрой
Футболисты петербургского "Зенита" не имеют реальных шансов на то, чтобы пройти бельгийский "Андерлехт" в Лиге Европы с той игрой, которую команда Мирчи Луческу демонстрирует в данный момент, заявил "Р-Спорт" чемпион СССР в составе "Зенита", экс-полузащитник "сине-бело-голубых" Юрий Желудков.
"Не знаю, чем футболисты "Зенита" на сборах занимались. В ОАЭ погода хорошая - загорали, может, много? После игр "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы на игру "Зенита" смотреть было стыдно. Группа атаки с (Александром) Кокориным, (Олегом) Шатовым и (Артемом) Дзюбой ничего похожего на игру не показала, вся команда действовала бездарно. Не вижу никаких шансов у "Зенита" с такой игрой. Без моментов действовали, что это за футбол", - сказал Желудков "Р-Спорт".
"Не знаю, чем футболисты "Зенита" на сборах занимались. В ОАЭ погода хорошая - загорали, может, много? После игр "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы на игру "Зенита" смотреть было стыдно. Группа атаки с (Александром) Кокориным, (Олегом) Шатовым и (Артемом) Дзюбой ничего похожего на игру не показала, вся команда действовала бездарно. Не вижу никаких шансов у "Зенита" с такой игрой. Без моментов действовали, что это за футбол", - сказал Желудков "Р-Спорт".
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