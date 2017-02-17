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Дмитрий Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов попросил перестать задавать ему вопросы о личной жизни и о бывшей супруге Ольге Бузовой.

"Мой direct завален тремя видами сообщений: пожеланиями удачи в моей работе, просьбами оголить свою личную жизнь и как-то прокомментировать развод.

Все мы взрослые люди, только учимся жить, и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков". Думаю, это актуальная проблема сегодня. Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.

Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным. У каждого своей крест", — написал Тарасов в "Инстаграме".
Теги: Тарасов
Вчера, 23:07
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(1)
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
У каждого своей крест

а что не так?у журналистов он именно такой
ты выбрал эту профессию....коли говорите, что не зря такие деньги получаете - терпите
никто ж не заставляет отвечать же
был бы умный, то всегда бы говорил "без комментариев" или просто молчал
тем более вопросы обычно не личные.потому можно игнорить
что за тупое поколение футболистов
бесит даже
Стрельцова вообще посадили. Да еще и говорят просто за отказ женитьбы на дочери высокопоставленной "сударыни"
и ничего.потом все равно играл.и молчал, по сути то
а вы...неженки, блин


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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