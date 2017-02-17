Дмитрий Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов попросил перестать задавать ему вопросы о личной жизни и о бывшей супруге Ольге Бузовой.



"Мой direct завален тремя видами сообщений: пожеланиями удачи в моей работе, просьбами оголить свою личную жизнь и как-то прокомментировать развод.



Все мы взрослые люди, только учимся жить, и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков". Думаю, это актуальная проблема сегодня. Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.



Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным. У каждого своей крест", — написал Тарасов в "Инстаграме".