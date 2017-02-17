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Евгений Алхимов: "Урал" не отказался бы взять квалифицированного нападающего

"Урал" был бы не против приобрести квалифицированного нападающего до конца зимнего трансферного окна. Об этом ТАССзаявил спортивный директор футбольного клуба Евгений Алхимов.

"По вратарской позиции сказать ничего не могу, но вы сами знаете, что самый ценный продукт - это нападающий. Мы, конечно, не отказались бы взять квалифицированного нападающего за этот короткий отрезок (трансферное окно закрывается в ночь на 25 февраля. - Прим.)", - рассказал Алхимов.

Алхимов был представлен в качестве спортивного директора клуба в пятницу. По его мнению, состав команды и так достаточно сбалансированный. "Дайте мне время более детально познакомиться со всем; осталось мало времени до закрытия заявки, и все вопросы будут актуальны уже после. Но надо отметить, что у нас состав сбалансированный", - сказал он.

На вопрос, есть ли уверенность, что до конца трансферного окна удастся сохранить весь состав, собеседник ТАСС ответил: "Такого, чтобы мы срочно должны от кого-то отказаться, нет".
Теги: Урал
Вчера, 23:14
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