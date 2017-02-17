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Константин Сарсания: "Зенит" вёл переговоры с Луисом Суаресом

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания сообщил, что питерский клуб в 2007 году вел переговоры по трансферу Луиса Суареса.

"Действительно, мы тогда вели двух нападающих — Луиса Суареса и Лисандро Лопеса. К сожалению, в итоге не удалось взять ни одного из них", - цитирует Сарсанию "Спорт-Экспресс".
Теги: Суарес Сарсания Зенит
Вчера, 23:35
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(0)
№5 Написал: дядя Витя СПб (Вчера, 23:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё мясо бы перекусал
Регистрация: 20.02.2010
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Блин как надоели эти воспоминания из прошлого.
Если бы взяли, тогда можно говорить, а если нет, то чего и вспоминать.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: avnik море (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Зените один раз читали книжку про Пеле...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не перешёл в зенит- спас карьеру.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: fits (Вчера, 23:39) #
  • 0
  •  (6)

Вы еще вспомните, кого хотели взять в прошлом веке....
К чему это все...
Прямо зла не хватает...
Такая тупость новостников...
Регистрация: 6.10.2016
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