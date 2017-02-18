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Дмитрий Шляхтин: "Спартак" отказывается отдавать нам Зуева
"Спартак" не намерен отдавать полузащитника Александра Зуева "Крыльям Советовов", сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент клуба Дмитрий Шляхтин.
"Зуев - воспитанник "Спартака", это один из перспективных молодых игроков для сборной России, поэтому никто нам его не отдаст. В лучшем случае сейчас разговор идет об аренде хотя бы на три месяца. Нам нужно усиление, а парню - игровая практика. Сейчас нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков, через полтора года чемпионат мира по футболу.
Такие ребята как Зуев должны получать игровую практику в топ-клубах. Поэтому "Спартак" отказывается отдавать нам этого игрока, они сами имеют на Зуева надежды и виды. Это нормально", - цитирует Шляхтина ТАСС.
"Зуев - воспитанник "Спартака", это один из перспективных молодых игроков для сборной России, поэтому никто нам его не отдаст. В лучшем случае сейчас разговор идет об аренде хотя бы на три месяца. Нам нужно усиление, а парню - игровая практика. Сейчас нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков, через полтора года чемпионат мира по футболу.
Такие ребята как Зуев должны получать игровую практику в топ-клубах. Поэтому "Спартак" отказывается отдавать нам этого игрока, они сами имеют на Зуева надежды и виды. Это нормально", - цитирует Шляхтина ТАСС.
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