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Дмитрий Шляхтин: "Спартак" отказывается отдавать нам Зуева

"Спартак" не намерен отдавать полузащитника Александра Зуева "Крыльям Советовов", сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент клуба Дмитрий Шляхтин.

"Зуев - воспитанник "Спартака", это один из перспективных молодых игроков для сборной России, поэтому никто нам его не отдаст. В лучшем случае сейчас разговор идет об аренде хотя бы на три месяца. Нам нужно усиление, а парню - игровая практика. Сейчас нужно помогать друг другу в воспитании российских игроков, через полтора года чемпионат мира по футболу.

Такие ребята как Зуев должны получать игровую практику в топ-клубах. Поэтому "Спартак" отказывается отдавать нам этого игрока, они сами имеют на Зуева надежды и виды. Это нормально", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Шляхтин Зуев Спартак Крылья Советов
Сегодня, 19:47
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№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
значит курите елдак
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:11) #
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Цитата: prime
вернуть в любой момент, если такое возможно

Вернуть из аренды можно будет только в следующее окно.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
если только аренду с правом вернуть в любой момент, если такое возможно
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да неплохо бы, чтоб поиграл парень серьезно


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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