Юрий Семин: приятно, что добились победы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал контрольные матчи команды с китайскими клубами.- Оба матча оставили хорошее впечатление. С "Хэбэем" оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с "Бэйцзином", мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций. В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.– Тарасову нужно набирать форму. Радует, что колено после травмы уже позволяет ему играть почти все 90 минут.