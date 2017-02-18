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Юрий Семин: приятно, что добились победы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал контрольные матчи команды с китайскими клубами.

- Оба матча оставили хорошее впечатление. С "Хэбэем" оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с "Бэйцзином", мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций. В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.

– Тарасов вышел на поле после долгого перерыва. Как вам его игра?

– Тарасову нужно набирать форму. Радует, что колено после травмы уже позволяет ему играть почти все 90 минут.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 23:44
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