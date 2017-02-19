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Проблемы с тестом по правилам футбола возникли не у Кобзева, а у арбитра Москалева

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский опроверг информацию о том, что арбитр РФПЛ Антон Кобзев не сдал тест по правилам футбола на сборе в Турции.

"Официально заявляю, что арбитр премьер-лиги Антон Валерьевич Кобзев успешно сдал экзамен по правилам игры и продолжает работу.

И если завтра он успешно сдаст видеотест, он будет так же успешно работать на матчах РФПЛ", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".

По уточненным данным "СЭ", проблемы с тестом по правилам футбола возникли у другого судьи премьер-лиги Владимира Москалева.
Сегодня, 09:23
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№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Я всегда говорил что Москалев нулевой судья!Не зря он даже Слуцкого вывел из себя!

в этом сезоне он не судил цска, когда успел вывести то?
Регистрация: 2.08.2009
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 10:23) #
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  •  (3)
online

Цитата: CSKA-180505
Я всегда говорил что Москалев нулевой судья!Не зря он даже Слуцкого вывел из себя!

то ли дело карасев-пример для подражания.
Регистрация: 6.09.2011
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:10) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Я всегда говорил что Москалев нулевой судья!Не зря он даже Слуцкого вывел из себя!
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 10:01) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
жёлтый сайт
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 09:47) #
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  •  (4)

теперь эти "уточнённые данные" каждого арбитра по очереди переберут, таким образом материала на пару недель заготовлено
Регистрация: 26.03.2015
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