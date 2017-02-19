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"Локомотив" отменил тренировку на сборе в Испании

"Локомотив" отменил сегодняшнюю тренировку на сборе в Испании. Причиной тому стали ливень с ветром в Эстепоне.

Вместо работы на поле футболисты занимаются в зале, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:45
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