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Сборная России стала победителем Кубка легенд по футболу
Сборная России обыграла команду Германии в финале Кубка легенд имени Константина Еременко. Встреча завершилась со счетом 8:2.
В составе россиян дублем отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному точному удару на счету Евгения Алдонина и Константина Зырянова. Немцы ответили голами Марко Райха и Мариуша Воша.
Третьими стали португальцы, ранее в воскресенье обыгравшие голландцев (10:5), пятыми - команда звезд, взявшая верх над итальянцами (13:8).
Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.
Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.
В составе россиян дублем отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному точному удару на счету Евгения Алдонина и Константина Зырянова. Немцы ответили голами Марко Райха и Мариуша Воша.
Третьими стали португальцы, ранее в воскресенье обыгравшие голландцев (10:5), пятыми - команда звезд, взявшая верх над итальянцами (13:8).
Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.
Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.
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