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Сборная России стала победителем Кубка легенд по футболу

Сборная России обыграла команду Германии в финале Кубка легенд имени Константина Еременко. Встреча завершилась со счетом 8:2.

В составе россиян дублем отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному точному удару на счету Евгения Алдонина и Константина Зырянова. Немцы ответили голами Марко Райха и Мариуша Воша.

Третьими стали португальцы, ранее в воскресенье обыгравшие голландцев (10:5), пятыми - команда звезд, взявшая верх над итальянцами (13:8).

Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думаю нужно делать турнир для игроков старше 40 лет.Интереснее будет и может нашим кто нибудь борьбу навяжет.А то так даже и смотреть неинтересно


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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