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Анвар Газимагомедов перешёл из "Анжи" в "Армавир"

28-летний полузащитник "Анжи" Анвар Газимагомедов подписал контракт с "Армавиром", который выступает в ПФЛ (зона "Юг"). Хавбек выступал в махачкалинской команде с 2014 года и за это время сыграл в 27 матчах. В текущем сезоне Газимагомед провёл семь матчей.

"Футбольный клуб "Анжи" благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов", — говорится в сообщении официального сайта "Анжи".
Теги: Анжи
Сегодня, 19:07
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