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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Анвар Газимагомедов перешёл из "Анжи" в "Армавир"
28-летний полузащитник "Анжи" Анвар Газимагомедов подписал контракт с "Армавиром", который выступает в ПФЛ (зона "Юг"). Хавбек выступал в махачкалинской команде с 2014 года и за это время сыграл в 27 матчах. В текущем сезоне Газимагомед провёл семь матчей.
"Футбольный клуб "Анжи" благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов", — говорится в сообщении официального сайта "Анжи".
"Футбольный клуб "Анжи" благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов", — говорится в сообщении официального сайта "Анжи".
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