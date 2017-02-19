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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Роман Павлюченко: как ты проведёшь сборы, так ты будешь выглядеть в чемпионате
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко отметил, что футболисты не любят сборы, но понимают всю ответственность и работают серьёзно.
- Все сборы они практически одинаковые. Двухразовые занятия и много товарищеских игр, поэтому все сборы похожи. Это тяжёлая работа. Футболисты не любят сборы, потому что много бегаем, прыгаем, трудимся. Но мы понимаем, что это подготовка к чемпионату. Как ты проведёшь сборы, так ты будешь выглядеть в чемпионате. Поэтому надо работать стиснув зубы. Осталось немного. Скоро начинается чемпионат, - цитирует Павлюченко официальный сайт "Урала".
- Все сборы они практически одинаковые. Двухразовые занятия и много товарищеских игр, поэтому все сборы похожи. Это тяжёлая работа. Футболисты не любят сборы, потому что много бегаем, прыгаем, трудимся. Но мы понимаем, что это подготовка к чемпионату. Как ты проведёшь сборы, так ты будешь выглядеть в чемпионате. Поэтому надо работать стиснув зубы. Осталось немного. Скоро начинается чемпионат, - цитирует Павлюченко официальный сайт "Урала".
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