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Роман Павлюченко: как ты проведёшь сборы, так ты будешь выглядеть в чемпионате

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко отметил, что футболисты не любят сборы, но понимают всю ответственность и работают серьёзно.

- Все сборы они практически одинаковые. Двухразовые занятия и много товарищеских игр, поэтому все сборы похожи. Это тяжёлая работа. Футболисты не любят сборы, потому что много бегаем, прыгаем, трудимся. Но мы понимаем, что это подготовка к чемпионату. Как ты проведёшь сборы, так ты будешь выглядеть в чемпионате. Поэтому надо работать стиснув зубы. Осталось немного. Скоро начинается чемпионат, - цитирует Павлюченко официальный сайт "Урала".
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 21:28
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№1 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
да кого ты, Роман, обманываешь...все знают, что главное - 2 матча в начале хорошо сыграть и 2 в конце smirk


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
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