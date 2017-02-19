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Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
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Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
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Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Аслан Дудиев: мне искренне жаль тех, кто остался в "Томи"
Полузащитник "Анжи" Аслан Дудиев рассказал об огромных долгах "Томи", которую он покинул в январе.
"Томь"? Не понимаю, что происходит с нашим футболом. Вроде бы клубы премьер-лиги, а испытывают серьезные трудности. Понятно, что в стране кризис, но ведь другие как-то умудряются работать и функционировать нормально. К сожалению, моя история не из приятных. После вылета "Мордовии" в прошлом сезоне позвонили из Томска. Мол, давай к нам. Были и другие предложения, но "Томь" звала очень настойчиво. Вот и согласился. Тем более никогда там не было таких проблем. Контракт подписал в июне, а денег до сих пор не увидел. Что говорили в клубе? Заплатим завтра, через неделю, скоро. Как показало время, одни пустые обещания. Мне искренне жаль тех, кто остался в "Томи". Они продолжают играть за виртуальные деньги. Ладно еще мы, кто разорвал контракт и нашел новое место работы. А как быть им? На днях звонил генеральный директор Киселев. Сказал, что клуб хочет погасить долги до 23 февраля, чтобы им открыли заявку. Даже не знаю, стоит верить или нет, сколько уже было таких обещаний. Мы даже отказались от компенсаций за разрыв контракта, пошли навстречу "Томи", - цитирует Дудиева "Спорт-Экспресс".
"Томь"? Не понимаю, что происходит с нашим футболом. Вроде бы клубы премьер-лиги, а испытывают серьезные трудности. Понятно, что в стране кризис, но ведь другие как-то умудряются работать и функционировать нормально. К сожалению, моя история не из приятных. После вылета "Мордовии" в прошлом сезоне позвонили из Томска. Мол, давай к нам. Были и другие предложения, но "Томь" звала очень настойчиво. Вот и согласился. Тем более никогда там не было таких проблем. Контракт подписал в июне, а денег до сих пор не увидел. Что говорили в клубе? Заплатим завтра, через неделю, скоро. Как показало время, одни пустые обещания. Мне искренне жаль тех, кто остался в "Томи". Они продолжают играть за виртуальные деньги. Ладно еще мы, кто разорвал контракт и нашел новое место работы. А как быть им? На днях звонил генеральный директор Киселев. Сказал, что клуб хочет погасить долги до 23 февраля, чтобы им открыли заявку. Даже не знаю, стоит верить или нет, сколько уже было таких обещаний. Мы даже отказались от компенсаций за разрыв контракта, пошли навстречу "Томи", - цитирует Дудиева "Спорт-Экспресс".
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