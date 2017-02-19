Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Жуков: кадры с фанатами в фильме ВВС можно подобрать про любых болельщиков

Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков прокомментировал фильм британского ВВС о российских футбольных фанатах.

"Такие кадры можно подобрать про любых болельщиков. Мне кажется, это делается специально в преддверии чемпионата мира 2018 года. В последнее время мы проводили много соревнований, никаких проблем не было. Надо учитывать, что мы всегда проводим соревнования на высоком уровне, в том числе в плане безопасности", - цитирует Жукова ТАСС.
Вчера, 22:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.