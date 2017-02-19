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Вчера 23:27
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака" (2)
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака" (2)
Вчера 23:06
Николас Пареха может сыграть против "Лестера"
Николас Пареха может сыграть против "Лестера"
Вчера 22:57
Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (2)
Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (2)
Вчера 22:36
Матч "Кельна" и "Шальке" завершился ничьей
Матч "Кельна" и "Шальке" завершился ничьей
Вчера 22:33
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Харри Кейн: я хочу играть в каждом матче
Вчера 21:11
Рафаэль Бенитес планирует остаться в "Ньюкасле"
Рафаэль Бенитес планирует остаться в "Ньюкасле"
Вчера 21:04
Стефано Пиоли: я рад за Габигола
Стефано Пиоли: я рад за Габигола
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Самир Ханданович: это не лучший день "Интера"
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Вчера 19:51
ЦСКА уверенно обыграл "Сарпсборг 08" (48)
ЦСКА уверенно обыграл "Сарпсборг 08" (48)
Вчера 19:44
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Барбоза принес "Интеру" победу в Болонье
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Вчера 16:26
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Вчера 15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
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Кико Касилья: Навас не заслуживает такой критики
Кико Касилья: Навас не заслуживает такой критики
Александр Жуков: кадры с фанатами в фильме ВВС можно подобрать про любых болельщиков
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков прокомментировал фильм британского ВВС о российских футбольных фанатах.
"Такие кадры можно подобрать про любых болельщиков. Мне кажется, это делается специально в преддверии чемпионата мира 2018 года. В последнее время мы проводили много соревнований, никаких проблем не было. Надо учитывать, что мы всегда проводим соревнования на высоком уровне, в том числе в плане безопасности", - цитирует Жукова ТАСС.
"Такие кадры можно подобрать про любых болельщиков. Мне кажется, это делается специально в преддверии чемпионата мира 2018 года. В последнее время мы проводили много соревнований, никаких проблем не было. Надо учитывать, что мы всегда проводим соревнования на высоком уровне, в том числе в плане безопасности", - цитирует Жукова ТАСС.
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