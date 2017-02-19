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Франк де Бур: Промес готов к переходу в сильный европейский клуб

Бывший главный тренер "Интера" Франк де Бур прокомментировал выступление голландского полузащитника Квинси Промеса за "Спартак".

"Промес сейчас играет на очень высоком уровне, это талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов по ходу карьеры. Думаю, что Квинси уже готов к переходу в сильный европейский клуб, это было бы круто и для него, и для сборной.

Сможет ли Промес стать лидером национальной команды? Он уже удачно выступает за сборную: Блинд очень на него рассчитывает, всегда ставит в основу, и это важно. Сейчас лидером команды является Роббен, но Квинси действительно близок к этому.

У меня действительно много предложений, но я от них отказываюсь. Очень тяжело возобновлять тренерскую деятельность по ходу сезона, это не идеальные условия для старта, поэтому я вернусь к работе не раньше лета. Никогда не интересовался российскими клубами, да и со мной никто не связывался. Это хороший чемпионат, но я предпочитаю бундеслигу или примеру", - цитирует де Бура ТАСС.
Теги: Промес Спартак
Вчера, 22:38
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30
(3)
№30 Написал: GPS (Сегодня, 00:06) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Остается только минусовать)))

Займись...
Регистрация: 18.02.2011
№29 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Врешь

Жри

Смехота. Как средняя температура по больнице.
Ищи еще. Ты же пыжился и писал, что больше всех очков принесли в ТК, я тебе отправил эту таблицу.
Но мы, мля, не сдаемся, болтайся, может из молока сметану взобьешь)))
Регистрация: 6.01.2006
№28 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 00:05) #
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online

Цитата: Kolpino2

Учитывая, что Голландия играет даже хуже России, то это да, лидер. Но пусть уж лучше в Спартаке остается, не то и такой лидер на лавку сядет в первой 5-ке чемпионатов.


лучший игрок чемпионата России - это Дзюба?
Регистрация: 15.02.2017
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Остается только минусовать)))
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: GPS (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: sanyapytilin
Врешь

Жри
Регистрация: 18.02.2011
№25 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
00:00
А так пыхтел, и затих...
Факты, факты...
Как бальзам на душу, соскок болтуна.
Регистрация: 6.01.2006
№24 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:51) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
GPS,
Опять врешь.
В 23:15 задал...
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: GPS (Вчера, 23:49) #
  • 0
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online

Цитата: sanyapytilin
У тебя рядом портрет вождя и промеса из "сильного европейского клуба")))))) висят?!

Только вождя. В.И. Ленина )))
Регистрация: 18.02.2011
№22 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:48) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Я так понимаю, смайлики в конце предложения о многом говорят?!

Ну, у лошади голова больше. Тут ты прав, наверное, в своих измышлениях.
Цитата: sanyapytilin
Ты уж не соскакивай, назови 104 место в таблице коэф. УЕФА сильным европейским клубом...

"Спартак" что-ли на 104 месте? И что? Больше всех в истории еврокубков очков принес в российскую копилку. Поспоришь? Слабый клуб способен на это?

Цитата: sanyapytilin
привыкли только вопросы задавать, а сами ни на один ответить не могут...

Так ты хоть один задай, болезный..))

Врешь
Регистрация: 6.01.2006
№21 Написал: GPS (Вчера, 23:47) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: sanyapytilin
Я так понимаю, смайлики в конце предложения о многом говорят?!

Ну, у лошади голова больше. Тут ты прав, наверное, в своих измышлениях.
Цитата: sanyapytilin
Ты уж не соскакивай, назови 104 место в таблице коэф. УЕФА сильным европейским клубом...

"Спартак" что-ли на 104 месте? И что? Больше всех в истории еврокубков очков принес в российскую копилку. Поспоришь? Слабый клуб способен на это?

Цитата: sanyapytilin
привыкли только вопросы задавать, а сами ни на один ответить не могут...

Так ты хоть один задай, болезный..))
Регистрация: 18.02.2011
№20 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Квинси уже готов к переходу в сильный европейский клуб

Да как-то... не очень то его и хотелось, чёрного. Но, признаться, есть такие зенитовцы, которые были бы не против.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Там Промес будет играть в сильном европейском клубе.

Билят, ты реальный ебанашка.. Или виртуальный?


Как государева служба на башку влияет, привыкли только вопросы задавать, а сами ни на один ответить не могут...
Или корни еврейские покоя не дают...
У тебя рядом портрет вождя и промеса из "сильного европейского клуба")))))) висят?!
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: GPS (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: sanyapytilin
Там Промес будет играть в сильном европейском клубе.

Билят, ты реальный ебанашка.. Или виртуальный?
Регистрация: 18.02.2011
№17 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:38) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Он уже в нем играет.. )))


Я так понимаю, смайлики в конце предложения о многом говорят?!
Ты уж не соскакивай, назови 104 место в таблице коэф. УЕФА сильным европейским клубом...
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: GPS (Вчера, 23:37) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Максим I
Иногда лучше жрать помои, а не говорить.

Однозначно твой вариант. Уважаю, что молча пишешь. Рот ведь занят?
Регистрация: 18.02.2011
№15 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:35) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
У Промеса спроси...и у Де Бура.

Не соскакивай. Ни Промес, ни Де Бур про эту лигу не писали. Только ты)))
Вот и ответь, Сашка Путилин.

Компания EA Sports объявила о запуске киберспортивной турнирной серии для игры FIFA 17. Соревнования под общим названием FIFA 17 Ultimate Team Championship Series соберут сильнейших виртуальных футболистов планеты и должны стать самым масштабным киберспортивным турниром за всю историю популярного футбольного симулятора.

Призовой фонд Ultimate Team Championship Series составит $ 1,3 млн. Из общего числа игроков, играющих в FIFA 17 по всему миру, лишь 192 киберфутболиста получат путёвку в региональные финалы, которые пройдут в шести городах: Париже, Сиднее, Майами, Ванкувере, Сингапуре и Мадриде.

Сильнейшие игроки, проявившие себя в ходе региональных финалов, смогут сыграть в грандиозном финале сезона, который состоится 20 мая в Берлине. Один из 32 финалистов по итогам соревнований станет абсолютным чемпионом по FIFA 17 и получит солидный денежный приз.

Там Промес будет играть в сильном европейском клубе.
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: GPS (Вчера, 23:34) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: sanyapytilin
У Промеса спроси...и у Де Бура.

Не соскакивай. Ни Промес, ни Де Бур про эту лигу не писали. Только ты)))
Вот и ответь, Сашка Путилин.
Регистрация: 18.02.2011
№13 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:27) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Ага, она.

Офигенно! Где матчи можно позырить?

У Промеса спроси...и у Де Бура.
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: GPS (Вчера, 23:24) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: sanyapytilin
Ага, она.

Офигенно! Где матчи можно позырить?
Регистрация: 18.02.2011
№11 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:23) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Виртуальная,

Это та, где у Конифея очко зашито и рекорда ЛЧ нет? )))
И с четвертого места в плей-офф выходят?

А есть хоть один хрюн, кто прововёл столько матчей и пропустил меньше? Иногда лучше жрать помои, а не говорить.
Дасаев в чемпионате пропустил больше: тоже плохой?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№10 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:22) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Виртуальная,

Это та, где у Конифея очко зашито и рекорда ЛЧ нет? )))
И с четвертого места в плей-офф выходят?

Ага, она. Именно в ней Промес играет в сильном европейском клубе.
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: vlees (Вчера, 23:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неплохо бы продать его следующей зимой.Надеюсь у него в отличии от конского бегунка все получится,а то тот ушел в сильный европейский клуб и теперь сидит на банке и не может даже в кубке забить команде 3 лиги.
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: GPS (Вчера, 23:18) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: sanyapytilin
Виртуальная,

Это та, где у Конифея очко зашито и рекорда ЛЧ нет? )))
И с четвертого места в плей-офф выходят?
Регистрация: 18.02.2011
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:15) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
В PSP если только...



Что это за лига?


Виртуальная, только там Промес играет в сильном европейском клубе...
Или 104 место в таблице коэф. УЕФА, сильный европейский клуб?
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: GPS (Вчера, 23:15) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: sanyapytilin
В PSP если только...



Что это за лига?
Регистрация: 18.02.2011
№5 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:11) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот и пусть чешет.

Цитата: GPS
Он уже в нем играет.. )))

В PSP если только...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: GPS (Вчера, 22:56) #
  • -3
  •  (11)
online

Он уже в нем играет.. )))
Регистрация: 18.02.2011
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:56) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Неграмотный тренер! Тебе сейчас постов 20 напишут, что он уже играет в самом сильном европейском клубе. Круче его команды в гейропе нет, понял?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:47) #
  • -2
  •  (8)

Учитывая, что Голландия играет даже хуже России, то это да, лидер. Но пусть уж лучше в Спартаке остается, не то и такой лидер на лавку сядет в первой 5-ке чемпионатов.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: art83 (Вчера, 22:45) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Давно пора
Регистрация: 17.09.2010
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