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Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы камерунца Кристиана Бассогога, перешедшего из "Ольборга" в "Хэнань Цзянье", прокомментировал переход игрока, которым интересовался "Локомотив".

"Бассогог перешел в чемпионат Китая, ну и дай бог ему здоровья. Он действительно мог перейти в "Локомотив", но китайцы заплатили деньги, которых он, откровенно говоря, не стоит. Могу так сказать, несмотря на то, что являюсь его агентом. Я убежден: это игрок не для "Локомотива". Железнодорожникам повезло, что Бассогог не перешел к ним.

Ему всего 21 год, и когда в таком возрасте игрок выбирает деньги, значит, с мотивацией у него плохо. Никакой пользы от него "Локомотиву" бы не было, так что я рад. Более того, Джафар, перешедший недавно в "Балтику", – игрок более интересный и молодой. По потенциалу их вообще не сравнить", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Локомотив
Вчера, 22:57
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2
(1)
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Китайцы в конверте не дают, вот и вся эротика...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
странный агент, который "покрыл" своего же игрока


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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