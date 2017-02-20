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15 футболистов "Зенита" вошли в топ-35 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ

Sports.ru составил актуальный рейтинг зарплат российского футбола.

В топ-60 вошли 15 футболистов петербургского клуба. При этом все игроки находятся в топ-35.

Самым высокооплачиваемым игроком "Зенита" и чемпионата России является опорник Хави Гарсия, получающий 4,5 миллиона евро в год. В первую десятку вошли также Бранислав Иванович (4,1 миллиона, 3-е место) и форвард Артем Дзюба (3,6 миллиона, 9-е место).

Остальные игроки "Зенита", вошедшие в рейтинг: Данни (3,4 миллиона), Александр Кокорин (3,3 миллиона), Доменико Кришито, Жулиано (по 3 миллиона), Олег Шатов, Николас Ломбертс (по 2,5 миллиона), Юрий Жирков (2,4 миллиона), Игорь Смольников, Виктор Файзулин (по 2,2 миллиона), Артур Юсупов, Александр Анюков, Луиш Нету (по 2 миллиона).
Теги: Зенит
Сегодня, 16:15
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23
(1)
№23 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:57) #
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Наcocaли....
Регистрация: 3.03.2007
№22 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игорь Денисов - 4 ? Снимаю шляпу перед его агентом . Смолов получает меньше Кокорина и Дзюбы ? Однако...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№21 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"...футболисты Андерлехта прочитают и посмеются))"

Быстрее всего заплачут.
Регистрация: 30.11.2015
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: vlees
У него еще год контракта,так что он просто красавчик:)Сидит дома,деньга на карту падает

Он не дома, он в Сомали в заложниках у их пиратов. Ты не знал?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: vlees (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Кто за Фазу деньги до сих пор получает?

У него еще год контракта,так что он просто красавчик:)Сидит дома,деньга на карту падает
Регистрация: 12.01.2017
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Кто за Фазу деньги до сих пор получает?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
Файзулина не видно уже давно, а 2,2 миллиона получает.

Причем, свои ихние же говорят, что Фазу ,- дай ему здравия- , вообще давно никто не видел, и никто не знает, где он, ( настолько серьёзно всё), но эту зарплату всётаки ктото регулярно получает..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: Вальтер (Сегодня, 16:36) #
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Цитата: rubschik
да и думать некуй.

чем тебе думать витек...? у тебя вместо головы жопа... об этом всем давно извесно....
Регистрация: 5.02.2017
№15 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Зенит понятно, в этом рейтинге гораздо интереснее смотрятся контракты игроков Динамо. А больше всего выделяются Погребняк и Дядюн - два офигенных нападающих, аж 2 года не забивают, а личку имеют такую, что в Европе за это нападающий будет газон грызть. Вот потому у нас молодые игроки и не хотят играть - зачем?
Регистрация: 23.03.2016
№14 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:32) #
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Цитата: rubschik
Цитата: Paolo_Di_Canio
Адриано всего лишь десятый ? Сейчас бомбанет.

да и думать некуй..Свалил в наш согаз тем более в свинарник в котрый только ради денег и идут игроки понимаю что про ЛЧ или какие то титулы можно забыть и получает копейки..Он хоть и дебил но не до такой же степени..

Не до такой степени как ты ?
Что ты выблевал то , хоть сам понял ?
Попробуй ещё раз , только закуси для начала .
Регистрация: 21.12.2016
№13 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Адриано всего лишь десятый ? Сейчас бомбанет.

да и думать некуй..Свалил в наш согаз тем более в свинарник в котрый только ради денег и идут игроки понимаю что про ЛЧ или какие то титулы можно забыть и получает копейки..Он хоть и дебил но не до такой же степени.. Хотя посмотрел и оказывается он получает 3.5 ляма..Это мало ???Будучи в Италии худшим игроком на такой конткракт развести свиней это надо еще постараться..Тут дебил точно не он..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Кокорин получает больше жулиано!Я в акуе просто,мозгов нет такие контракты бездарям давать.

Это зенит.. Кули бабло федеральное считать ?
И Бухаров за 20 миллионов денег это подтвердит..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин получает больше жулиано!Я в акуе просто,мозгов нет такие контракты бездарям давать.
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Главное - все ребята из списка доказывают, что такие деньги им платят не зря. Особенно мощно они это доказывают в последних матчах...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
там еще с локо много кого в первых рядах...давно пишу что зенит и локо первые по зп в РФПЛ.Не свое не жалко!
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: vlees (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хави Гарсия («Зенит») – 4,5

Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

Алекс Сонг («Рубин») – 4

Янн Мвила («Рубин») – 4

Игорь Денисов («Локомотив») – 4

Куинси Промес («Спартак») – 3,8

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

Луис Адриано («Спартак») – 3,5

Данни («Зенит») – 3,4

Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

Доменико Кришито («Зенит») – 3

Жулиано («Зенит») – 3

Жонатас («Рубин») – 3

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

Олег Шатов («Зенит») – 2,5

Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

Федор Смолов («Краснодар») – 2,5


Топ 20
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (4)

Файзулина не видно уже давно, а 2,2 миллиона получает.
Регистрация: 27.01.2009
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
футболисты Андерлехта прочитают и посмеются))
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:23) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Sergeevich
На мясном сайте выписали только игроков Зенита, а весь список представить очень сложно?

Интересно, откуда инфа?

По ссылке перейти не Але , прежде чем написать ?
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Адриано всего лишь десятый ? Сейчас бомбанет.

Газовые глоры полит проекта месяц доказывали что у него 5 млн laughing

Цитата: Sergeevich
На мясном сайте выписали только игроков Зенита, а весь список представить очень сложно?

Интересно, откуда инфа?

Зайди на сайт и почитай,там целая статья о всех игроках,хули ты тут ноешь
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:21) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
На мясном сайте выписали только игроков Зенита, а весь список представить очень сложно?

Интересно, откуда инфа?
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (3)

Адриано всего лишь десятый ? Сейчас бомбанет.
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Без комментариев. smiley
Регистрация: 12.01.2017
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