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15 футболистов "Зенита" вошли в топ-35 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ
Sports.ru составил актуальный рейтинг зарплат российского футбола.
В топ-60 вошли 15 футболистов петербургского клуба. При этом все игроки находятся в топ-35.
Самым высокооплачиваемым игроком "Зенита" и чемпионата России является опорник Хави Гарсия, получающий 4,5 миллиона евро в год. В первую десятку вошли также Бранислав Иванович (4,1 миллиона, 3-е место) и форвард Артем Дзюба (3,6 миллиона, 9-е место).
Остальные игроки "Зенита", вошедшие в рейтинг: Данни (3,4 миллиона), Александр Кокорин (3,3 миллиона), Доменико Кришито, Жулиано (по 3 миллиона), Олег Шатов, Николас Ломбертс (по 2,5 миллиона), Юрий Жирков (2,4 миллиона), Игорь Смольников, Виктор Файзулин (по 2,2 миллиона), Артур Юсупов, Александр Анюков, Луиш Нету (по 2 миллиона).
В топ-60 вошли 15 футболистов петербургского клуба. При этом все игроки находятся в топ-35.
Самым высокооплачиваемым игроком "Зенита" и чемпионата России является опорник Хави Гарсия, получающий 4,5 миллиона евро в год. В первую десятку вошли также Бранислав Иванович (4,1 миллиона, 3-е место) и форвард Артем Дзюба (3,6 миллиона, 9-е место).
Остальные игроки "Зенита", вошедшие в рейтинг: Данни (3,4 миллиона), Александр Кокорин (3,3 миллиона), Доменико Кришито, Жулиано (по 3 миллиона), Олег Шатов, Николас Ломбертс (по 2,5 миллиона), Юрий Жирков (2,4 миллиона), Игорь Смольников, Виктор Файзулин (по 2,2 миллиона), Артур Юсупов, Александр Анюков, Луиш Нету (по 2 миллиона).
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