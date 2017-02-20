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Хави Гарсия, Чорлука и Иванович – самые высокооплачиваемые игроки чемпионата России

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия и защитник "Локомотива" Ведран Чорлука являются самыми высокооплачиваемыми игроками РФПЛ: оба зарабатывают по 4,5 млн евро в год. Третье место занимает новичок питерцев Бранислав Иванович с зарплатой 4,1 млн евро.

Топ зарплат футболистов российской премьер-лиги

1-2. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год

1-2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

Янн Мвила («Рубин») – 4

Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7-8. Куинси Промес («Спартак») – 3,8

7-8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11. Данни («Зенит») – 3,4

12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

Жулиано («Зенит») – 3

Жонатас («Рубин») – 3

16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

Олег Шатов («Зенит») – 2,5

Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

Федор Смолов («Краснодар») – 2,5

Александр Самедов («Спартак») – 2,5

Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5

Sports.ru
Теги: Гарсия Чорлука Иванович
Сегодня, 16:26
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21
(2)
№21 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Испанец и на два не играет,
Бомжатня в своем репертуаре)))
повторюсь - дебилов нужно наказывать рублем sunglasses


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№20 Написал: vlees (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: vlees
Ты о чем вообще,зенит арендует петровский у города,так же как Спартак арендовал другие стадионы в Москве,соберись


Зенит арендует стадион у города, а вы его у динамо пол жизни "снимали", как бомжи снимают у ментов обезьянник .

Вау большая разница laughing

Про 3 процента акций Федуна опять мимо,соберись уже дятел
Регистрация: 12.01.2017
№19 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мясным на заметку:
Хави Гарсия / Чемпион России: 2014/15 / Обладатель Кубка России: 2015/16
Обладатель Суперкубка России: 2015, 2016
Артем Дзюба («Зенит») – 3,6 млн. Российский паспорт, перешел почти бесплатно. Больше 30 голов забил
Данни («Зенит») – 3,4 - тут и так все понятно,
Кришито
Чемпион Чемпион России (2): 2011/2012, 2014/2015
Серебряный призёр Серебряный призёр Чемпионата России (2): 2012/2013, 2013/2014
Бронзовый призёр Бронзовый призёр Чемпионата России: 2015/2016
Кубок России Обладатель Кубка России: 2015/2016
СуперКубок России Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016

Вот почему в остальных командах получают огромные деньги??
Регистрация: 10.09.2012
№18 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
С учетом результатов, в руб не менеджмент можно смело на расстрел вести


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№17 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Ты о чем вообще,зенит арендует петровский у города,так же как Спартак арендовал другие стадионы в Москве,соберись


Зенит арендует стадион у города, а вы его у динамо пол жизни "снимали", как бомжи снимают у ментов обезьянник .


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№16 Написал: vlees (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
Ты о чем вообще,зенит арендует петровский у города,так же как Спартак арендовал другие стадионы в Москве,соберись

My Webpage
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Зенит , Рубин и Локо загоняют наш футбол под плинтус .


Только Федун вливая 15 лет по 150 лямов в скотобойню СВОИХ денег из компании в которой у него 3% акций, держит наш футбол с высоко поднятым свиным, ничего не выигрывающим рылом.

В этом году даже на кубок Солнца не поехали)))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№14 Написал: vlees (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
MIG,
У него в милане конкурент был Бакка,Кокорин бы даже в заявку не попадал бы там,Дзюба бы так же сидел на банке,но они не дураки куда то уходить из мешка,в милане им никто столько платить не будет
Регистрация: 12.01.2017
№13 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
ssskkkbbb,
А петровский кто арендовал пол жизни?)А какой у нас команде построили стадион за 1 млрд евро на бюджетные деньги и буду сдавать за 1 рубль,где еще такой позор?

подожди, не вали все в кучу, ух распетушился)))
1. Городская команда играла на городском стадионе, что на Петровском острове с 1925 года
2. ГОРОД построил САМ СЕБЕ стадион, ГОРОД СОБСТВЕННИК, и хоть усрись, может с ним делать, что угодно, слово против никто сказать не смеет. Позор????
Уймись, а то снова обделаешься в штаны с лампасами.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№12 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не считая Чарлуки первая пятерка это отработанный шлак да и чарлука многовато получает
Регистрация: 6.05.2016
№11 Написал: MIG Piter (Сегодня, 17:02) #
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Цитата: vlees
про Кокорина и говорить нечего после Андерлехта.

объективности ради, про Адриано после Милана так тоже ниче хорошего не скажу

а если в целом - рынок зп перегрет лимитом + убогостью нашего чемпа(куда поедут только за очень хорошие деньги)


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Регистрация: 12.06.2008
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зенит , Рубин и Локо загоняют наш футбол под плинтус .
От Гарсии до Денисова суммы верх идиотизма
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Макнули в дерьмо бомжеголовых.

как только тряпки высохли)))


Вот к чему приводит жизнь в свинарне, все думы о говне.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: vlees (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
А петровский кто арендовал пол жизни?)А какой у нас команде построили стадион за 1 млрд евро на бюджетные деньги и будут сдавать за 1 рубль,где еще такой позор?
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Очень тихо на ветке,бомжи думают что сказать,бгг

ждем,что скажут принципиальные, арендовавшие пол жизни ментовской стадион.

Цитата: vlees
Гарсию теперь ссаными тряпками из зенита не выгонишь,если только китай пригласит.

значит вы своих ссанными гоните.... то то они у вас такие вонючие.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№6 Написал: vlees (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
MIG,
Адриано еще ни одной игры не сыграл,если бы его подписали из Шахтера сейчас бы все говорили как такой игрок поехал на такую маленькую зарплату,про Кокорина и говорить нечего после Андерлехта.
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:51) #
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Цитата: vlees
Очень тихо на ветке,бомжи думают что сказать,бгг

а че тут скажешь-то? ))) все соответсвует уровню з/п в РПЛ
если Гарик 4 получает, то и Гарсия не меньше должен, если Адриано 3,5, то и Коко игрок ничуть не хуже laughing


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Регистрация: 12.06.2008
№4 Написал: vlees (Сегодня, 16:47) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень тихо на ветке,бомжи думают что сказать,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Госмонополии не плохо осваивают бабло, Гарик рядом с лидерами)))
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:31) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Макнули в дерьмо бомжеголовых. Не Челентано, а косяпор Иванович. joy


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гарсию теперь ссаными тряпками из зенита не выгонишь,если только китай пригласит.
Регистрация: 12.01.2017
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