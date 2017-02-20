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Карлес Пуйоль вновь посетит Россию

Чемпион мира 2010 года и чемпион Европы-2008 испанец Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Москву и Санкт-Петербург.

"Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, не дадите мне пару советов, что надевать? Скоро увидимся", - цитирует Пуйоля ТАСС.
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль завёл страницу в социальной сети «ВКонтакте». «Привет! Я Карлес Пуйоль, добро пожаловать на мою страничку в «ВКонтакте»! Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, и я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, не дадите мне пару советов: что надевать? Скоро увидимся!», — сказал Пуйоль в видеообращении.
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Сегодня (ну, может вчера) замМИДа укропов назвал эту и другую известную российскую сеть виновными в разжигании беспорядков в этом году. Фасебоок не называет, ТуиттерЪ не называет... Пуйоль, похоже, скоро лишится так желаемого всеми иностранцами правом посетить самую европейскую из всех гейропеских великую дэржаву. Раз "вконтакте", значит пособник клятых аккупантов... Я вот там не зарегистрирован, и мне пока ещё можно посетить дождь из мин и гаубичных снарядов где-нидь под Волновахой или Авдеевкой. А Пуйолю так не повезло...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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