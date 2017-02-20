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Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (1)
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Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию
Чемпион мира 2010 года и чемпион Европы-2008 испанец Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Москву и Санкт-Петербург.
"Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, не дадите мне пару советов, что надевать? Скоро увидимся", - цитирует Пуйоля ТАСС.
"Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, не дадите мне пару советов, что надевать? Скоро увидимся", - цитирует Пуйоля ТАСС.
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