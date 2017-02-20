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Юрий Семин: мне очень понравился Марипан

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал интерес к защитнику "Универсидад Католика" Гильермо Марипану.

"Я его знаю. Это очень хороший футболист, который в дальнейшем может прогрессировать. Мне он очень понравился. Это все, что я могу сказат", - сказал Сёмин в эфире программы "Все на футбол".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 19:32
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