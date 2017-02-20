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ПСВ: мы готовы возобновить переговоры с "Зенитом" по Дэви Прёпперу летом

Технический директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что голландский клуб готов к возобновлению переговоров с "Зенитом" по полузащитнику Дэви Прёпперу.

"Относительно перехода Дэви у нас не было никакого окончательного соглашения с российским клубом. "Зенит" сделал предложение, на что мы ответили, что не собираемся продавать Прёппера зимой. Однако мы готовы вернуться к переговорам летом. При этом мы дали понять, что второе предложение "Зенита" должно быть лучше первого. Но второго предложения так и не последовало. Сам Дэви готов рассмотреть предложения летом", - цитирует Брандса официальный сайт ПСВ.
Теги: ПСВ Зенит Трансферы
Сегодня, 21:21
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8
(2)
№8 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
дибил!

"Болельщики Зенита - дебилы"(с) И ты даже среди них выделяешся тем, что даже представиться не можешь без грамматических ошибок. Даже одно слово написать правильно - для тебя непосильный труд! Из запоя-то вышел после АндЫрлехта? laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
смысле, как в первом же матче стомиллионных Хульковекселей на кую прокрутил в первом же матче, на Петровском, копеечный негр из терека. из под них вколотив две банки?

дибил!
Цитата: Blessing
Помнишь, как с Халком....

да уж...была интрига...но тут явно разные весовые категории


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:55) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Помнишь, как с Халком...

В смысле, как в первом же матче стомиллионных Хульковекселей на кую прокрутил в первом же матче, на Петровском, копеечный негр из терека. из под них вколотив две банки? laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: георгиевич_2
Blessing,
24 февраля

Значит, еще есть время. Помнишь, как с Халком....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: георгиевич_2 Питер (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
24 февраля
Регистрация: 4.10.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Когда ТО закрывается??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:28) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Угу, с мистер пропЁр - веселей,и фамилия прям в точку. Да и наконец хоть одна Дэвка в составе будет - все Молли полегче будет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (4)
online

на бабло опять Зеню разводят
Регистрация: 8.01.2017
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