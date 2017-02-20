ПСВ: мы готовы возобновить переговоры с "Зенитом" по Дэви Прёпперу летом

Технический директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что голландский клуб готов к возобновлению переговоров с "Зенитом" по полузащитнику Дэви Прёпперу.



"Относительно перехода Дэви у нас не было никакого окончательного соглашения с российским клубом. "Зенит" сделал предложение, на что мы ответили, что не собираемся продавать Прёппера зимой. Однако мы готовы вернуться к переговорам летом. При этом мы дали понять, что второе предложение "Зенита" должно быть лучше первого. Но второго предложения так и не последовало. Сам Дэви готов рассмотреть предложения летом", - цитирует Брандса официальный сайт ПСВ.