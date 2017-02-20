Хави Грасия: считаю, что наша команда показала, что способна выигрывать при такой плотности

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия прокомментировал победу над южнокорейским клубом "Соннам" (2:0) в товарищеском матче.- Я считаю, что получился очень хороший матч, соперник действовал упорно и сразу предложил высокий темп игры. На самом деле нам было непросто организовывать свои атаки, тем не менее, такие игры нужно уметь играть. Это была проверка для нас, как мы умеем вырывать победу в равных матчах. Считаю, что наша команда показала, что способна выигрывать при такой плотности.- У нас была задача дать всем футболистам сыграть по 90 минут. Замена Ильзата Ахметова связана только с тем, что у него появились болевые ощущения, поэтому вышел Рифат Жемалетдинов.