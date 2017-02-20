Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:13
Олимпийский чемпион по пятиборью: по сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок
Олимпийский чемпион по пятиборью: по сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок
18:42
Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (7)
Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (7)
18:34
Николай Левников: во время моей работы провалы на экзамене по знанию правил были единичными (1)
Николай Левников: во время моей работы провалы на экзамене по знанию правил были единичными (1)
17:16
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Олимпийский чемпион по пятиборью: по сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок
Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун рассказал о финансовой составляющей своего вида спорта.
– Что получает пятиборец, скажем, по сравнению с футболистом? Или это абсолютно несопоставимо?
– По деньгам – шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в министерстве спорта. И все.
– Ну, сколько за год может заработать топовый пятиборец?
– Попробую ответить точно. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые – от нашей России. Если будешь выигрывать все подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта...
Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти тысяч 40 долларов. И которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берем денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом.
"Российская газета"
– Что получает пятиборец, скажем, по сравнению с футболистом? Или это абсолютно несопоставимо?
– По деньгам – шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в министерстве спорта. И все.
– Ну, сколько за год может заработать топовый пятиборец?
– Попробую ответить точно. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые – от нашей России. Если будешь выигрывать все подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта...
Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти тысяч 40 долларов. И которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берем денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом.
"Российская газета"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.