Олимпийский чемпион по пятиборью: по сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун рассказал о финансовой составляющей своего вида спорта.– По деньгам – шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в министерстве спорта. И все.– Попробую ответить точно. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые – от нашей России. Если будешь выигрывать все подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта...Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти тысяч 40 долларов. И которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берем денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом.