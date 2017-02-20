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Денис Кутин тренировался в общей группе "Спартака

"Спартак" провёл тренировку в Марбельe, сообщает официальный сайт клуба.

Часовое занятие стартовало с пробежки. Затем футболисты размялись, прошли небольшой тест, выполнили упражнения по отработке владения мячом и немного поиграли в футбол на ограниченном участке поля. В общей группе занимался защитник Денис Кутин, пропустивший второй сбор из-за травмы.
Теги: Кутин Спартак
Вчера, 22:30
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№1 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Вчера, 23:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
это что еще за хряк?!
Регистрация: 7.12.2016
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