СМИ: "Спартак" подписал контракт с нападающим "Порту"

"Спартак" подписал контракт с нападающим "Порту" Идрисой Самбу, футболист будет выступать за "Спартак-2"."Сегодня "Спартак" подписал контракт с Самбу. Он будет выступать за "Спартак-2", - рассказал источник.18-летний нападающий имеет гражданство Португалии и Гвинеи-Бисау. Самбу выступал за молодежную команду "Порту".