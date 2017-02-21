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СМИ: "Спартак" подписал контракт с нападающим "Порту"

"Спартак" подписал контракт с нападающим "Порту" Идрисой Самбу, футболист будет выступать за "Спартак-2".

"Сегодня "Спартак" подписал контракт с Самбу. Он будет выступать за "Спартак-2", - рассказал источник.

18-летний нападающий имеет гражданство Португалии и Гвинеи-Бисау. Самбу выступал за молодежную команду "Порту".

ТАСС
Теги: Спартак Порту Трансферы
Сегодня, 16:50
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23
(3)
№23 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так в заголовке пишите: со "Спартак-2" из молодёжного состава "Порту". А то мои друзья, болеющие за "Спартак" уже чуть бухать не начали: слава Богу, удалось радость остудить до Дня Защитника Отечества. Вообще бесит редактура сайта: главное, сделать рейтинг на громких названиях, а реально важные новости попадают через день: я с сайта совспорта из-за такой шняги ушёл, теперь и здесь сидеть не приятно. Редакция уважаемая:) Сочтите это за рекомедацию.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№22 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:19) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы,покупка на перспективу!!!
Регистрация: 1.02.2017
№21 Написал: vlees (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Цитата: vlees
My Webpage

В начале нарезки не особо понравился. Слишком много на себя брал. А затем пошли голы и многие на загляденье. На перспективу отличный нап.

Да если даже не получится,все равно нечего не потеряем,печально что наши мажорики мололодые походу забили болт на футбол и приходится искать молодых в других чемпионатах,давыдову давали кучу шансов себя проявить,не тянут наши.
Регистрация: 12.01.2017
№20 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
традиция однако

Которая? "Ипани на негра" - извечная ваша схема? Ты иди лучше от тетки Пончика отгоняй, "дядька", только сперва отлипни от титьки. А то он у вас всю сметану пожрет. Ты, главное, выше прыгай, и громче верещи, карлик, а то не заметят


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:13) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Зенит»
Идрисой Самбу Гвинеи-Бисау
smile даже не спрашиваю...истинный спартаковец!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
My Webpage

В начале нарезки не особо понравился. Слишком много на себя брал. А затем пошли голы и многие на загляденье. На перспективу отличный нап.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№17 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:11) #
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  •  (7)
online

Цитата: soloz
Опять негра?

половина команды уже таких, традиция однако.
Регистрация: 15.05.2015
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
трансферное окно закройся

И матч открытия будет веселый... Играют два "преследователя Спартака в чемпионской гонке"... "Иванович на фланге ускоряется... Наперерез ему спешит Игнашевич.... Ну, пока эти двое пробегут 5 метров, нам можно пойти покурить" smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
завидуйте..а Спартак воскрес..учится на ошибках..
Тигиева сейчас подпишем..трансферное окно закройся smile
Регистрация: 14.12.2011
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:06) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мощно бомбануло, особенно у центрального клуба Африки и проипавшего всех своих негров в Китай сортира


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:04) #
  • -6
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Сосамбу очередную чернопопую подписали. КБ нет, есть КЧ

satisfied

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laughing будем в раздевалке напевать пока травмы залечивает joy


Будете напевать, с Трубачем, и ордой черных и негров.
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:03) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
норм..парень прошёл от А до Я в юношеских сборных..
Удачи!
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: vlees (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Хорошая новость ктоб тут что не пистел,нормальная мировая практика,рад что Спартак наконец это понял,на цвет его кожи мне вообще покер,ну и еще,отвечу коням,не вам за негров говорить и бомжам,лучше негр чем передасты Молло и Кокко

Сейчас они тебе скажут что лучше подписать 33 летнего Ивановича и платить ему 5 млн чтобы он потом 2 гола привез в первой же игре joy
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:01) #
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монстер, коней будет драть smile
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость ктоб тут что не пистел,нормальная мировая практика,рад что Спартак наконец это понял,на цвет его кожи мне вообще покер,ну и еще,отвечу коням,не вам за негров говорить и бомжам,лучше негр чем передасты Молло и Кокко
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: vlees (Сегодня, 17:00) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Сосамбу очередную чернопопую подписали. КБ нет, есть КЧ

satisfied

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конский навоз походу подписал черного педрилу певца laughing будет в раздевалке напевать пока травмы залечивает joy
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
ну команда народная и народ соответствующий
Регистрация: 21.07.2011
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: soloz
laughing sweat_smile Опять негра? А где же свои воспитанники? stuck_out_tongue_winking_eye

Они их в 32 года возвращают и кричат, что он свой, роднулечка...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: vlees (Сегодня, 16:56) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
laughing sweat_smile Опять негра? А где же свои воспитанники? stuck_out_tongue_winking_eye

Расскажи мне о воспитанниках зенита лучше,тут не давно сказали что у вас одна из лучших академий в европе laughing

sanyapytilin,
Будем объективны,для конского навоза сейчас и такой трансфер за счастье joy
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:55) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Сосамбу очередную чернопопую подписали. КБ нет, есть КЧ

satisfied
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: procop (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так и пишите Спартак2, а Самбу удачи!
Регистрация: 27.11.2016
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
laughing sweat_smile Опять негра? А где же свои воспитанники? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 12.01.2017
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