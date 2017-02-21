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Александр Гладкий отказался переходить в "Крылья Советов" по политическим причинам

Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль.

"Крылья Советов" сделали киевскому клубу предложение по трансферу игрока, однако Гладкий отказался от него по политическим причинам. При этом предложение самарского клуба до сих пор в силе, сообщает Sport Arena.

Гладкий перешёл в "Динамо" летом минувшего года из "Шахтёра" на правах свободного агента.
Теги: Динамо Киев Крылья Советов
Сегодня, 17:04
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В АТО его, на 200 гривен в день и бесплатный цинковый кофр от Поросенко.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот черт, как же я теперь сегодня засну????
легко.
монописуальная новость


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 17:09) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
опять для срача?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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