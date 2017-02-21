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Александр Гладкий отказался переходить в "Крылья Советов" по политическим причинам
Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль.
"Крылья Советов" сделали киевскому клубу предложение по трансферу игрока, однако Гладкий отказался от него по политическим причинам. При этом предложение самарского клуба до сих пор в силе, сообщает Sport Arena.
Гладкий перешёл в "Динамо" летом минувшего года из "Шахтёра" на правах свободного агента.
"Крылья Советов" сделали киевскому клубу предложение по трансферу игрока, однако Гладкий отказался от него по политическим причинам. При этом предложение самарского клуба до сих пор в силе, сообщает Sport Arena.
Гладкий перешёл в "Динамо" летом минувшего года из "Шахтёра" на правах свободного агента.
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