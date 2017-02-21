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20:32
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (13)
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (13)
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Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал подробности возможной сделки по трансферу полузащитнику "Локомотива" Алексея Миранчука в казанский "Рубин".
"Накануне появилась информация о том, что сделка с "Рубином" по Миранчуку сорвалась, потому что казанцы передумали. Это не совсем верно. У "Рубина" было и остается предложение в размере пяти миллионов евро. Стремясь улучшить условия для себя, "Локомотив" попросил бонус в размере полумиллиона евро — если Миранчук с "Рубином" попадет в еврокубки. Кроме того, московский клуб хочет получить десять процентов от будущей продажи Миранчука из "Рубина", — сообщил Арустамян.
"Накануне появилась информация о том, что сделка с "Рубином" по Миранчуку сорвалась, потому что казанцы передумали. Это не совсем верно. У "Рубина" было и остается предложение в размере пяти миллионов евро. Стремясь улучшить условия для себя, "Локомотив" попросил бонус в размере полумиллиона евро — если Миранчук с "Рубином" попадет в еврокубки. Кроме того, московский клуб хочет получить десять процентов от будущей продажи Миранчука из "Рубина", — сообщил Арустамян.
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