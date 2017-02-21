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Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал подробности возможной сделки по трансферу полузащитнику "Локомотива" Алексея Миранчука в казанский "Рубин".

"Накануне появилась информация о том, что сделка с "Рубином" по Миранчуку сорвалась, потому что казанцы передумали. Это не совсем верно. У "Рубина" было и остается предложение в размере пяти миллионов евро. Стремясь улучшить условия для себя, "Локомотив" попросил бонус в размере полумиллиона евро — если Миранчук с "Рубином" попадет в еврокубки. Кроме того, московский клуб хочет получить десять процентов от будущей продажи Миранчука из "Рубина", — сообщил Арустамян.
Теги: Арустамян Локомотив Миранчук Рубин
Сегодня, 20:32
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13
(0)
№13 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:15) #
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online

хохлы минусуют падлы.
Регистрация: 7.03.2016
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Привет Дружище.

Привет,Антон!
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:04) #
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online

миранчук - хохлятская фамилия.
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: тарантул (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Не гоже про татемное зверьё соперников упоминать, ты лучше про свинушек придумай..

не гоже со свиным рылом в калашный ряд соваться,иди базеликом торгуй или помидорами,просто ясли какие то))
Регистрация: 21.02.2017
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Romella
Цитата: styh
Эпопея. Жаль что у Миранчука нет своего мнения, а иметь его нужно.

Антон..меня твоя аватарка убивает..Ты же ,блин,стреляешь с двух рук..Спецназ..

Привет Дружище.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Эпопея. Жаль что у Миранчука нет своего мнения, а иметь его нужно.

Антон..меня твоя аватарка убивает..Ты же ,блин,стреляешь с двух рук..Спецназ..
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: тарантул
кобылы,дареному коню в зубы

Не гоже про татемное зверьё соперников упоминать, ты лучше про свинушек придумай.. joy
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: тарантул (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
И при том следить во все глаза за этими командами, чтобы Локо не способствовал проходу Рубина в еврокубки, любым способом. хоть при личной встрече, хоть при играх Локо с конкурентами Рубина...

бред сивой кобылы,дареному коню в зубы не смотрят
Регистрация: 21.02.2017
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: тарантул
а почему бы и не внести такой пункт,рациональное предложение

И при том следить во все глаза за этими командами, чтобы Локо не способствовал проходу Рубина в еврокубки, любым способом. хоть при личной встрече, хоть при играх Локо с конкурентами Рубина... flushed
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Эпопея. Жаль что у Миранчука нет своего мнения, а иметь его нужно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:49) #
  • -2
  •  (2)

как на базаре торгуются
Регистрация: 6.02.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Резонно..договорятся ли..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: тарантул (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а почему бы и не внести такой пункт,рациональное предложение
Регистрация: 21.02.2017
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