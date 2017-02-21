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Юрий Перескоков: Гончаренко - очень жесткий тренер, но при этом человечище!

Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков рассказал о бывшем наставнике уфимской команды Викторе Гончаренко, который сейчас возглавляет ЦСКА.

"Виктор — шикарный тренер и классный человек. Он погружён в работу 24 часа в сутки. Мне было смешно читать, когда "Кубань" уволила его с формулировкой "слишком мягкий". Ни фига себе мягкий! С ним работать — мама не горюй, у него всё летает! У "Кубани" просто отговорки для посторонних. На самом деле Гончаренко — очень жёсткий тренер, но при этом человечище!

Я ни разу не видел, чтобы Гончаренко накосячил по отношению к кому угодно. Никогда не истерит. Но где надо — он суровый. А где надо — мягкий. Он просто всё время делает всё правильно. Поэтому ребята к нему всегда тянулись. Когда мы приезжали играть с ЦСКА, я видел, что «армейцы» относятся к нему очень тепло", - цитирует Перескокова "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко Уфа ЦСКА
Вчера, 22:08
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№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:23) #
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Цитата: OgreGate
Видел вас с Андерлехтом. Красиво летели

Что было, то было. Прям рылом в гуано. Ничё, вода есть, отмоемся.
Регистрация: 12.11.2007
№9 Написал: interested (Вчера, 23:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Беспардонная лесть! Перескоков оправдывает свою фамилию: перескочил все рамки приличия. Гончаренко малый себе на уме, всё время "в танке".
Регистрация: 18.10.2013
№8 Написал: OgreGate (Вчера, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Поглядим

А! Вот еще астронавигаторы подтянулись... Видел вас с Андерлехтом. Красиво летели laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:18) #
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Цитата: OgreGate
Я не помню. а как летающих лошадей звали? Пегарасы, кажется?

Поглядим, какой такой педегаст. И на л(п)идера промежуточного тоже глянем.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: papapa (Вчера, 23:14) #
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Цитата: Игорь Казьмин
СМЕЛЫЙ

Я вас вижу за версту, как вы убегаете, задрав вонючие хвосты
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:10) #
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papapa,
СМЕЛЫЙ ...?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: мяч квадратный (Вчера, 23:05) #
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Ну и хорошо. Тем лучше для ЦСКА. Тем хуже для врагов.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: OgreGate (Вчера, 22:50) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
у него всё летает!

Фанерой над Парижем. Я не помню. а как летающих лошадей звали? Пегарасы, кажется?


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: papapa (Вчера, 22:34) #
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Цитата: Игорь Казьмин
БЕЗЛИМИТИЩЕ...

А казьмин - пирдорастище
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:33) #
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Ну просто БЕЗЛИМИТИЩЕ... сплошные штампы, Он 24 часа в сутки работал в Уфе, так хочется спросить,Вы что с ним ночи проводили или у него Семьи нет?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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