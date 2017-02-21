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Виталий Мутко: без болельщиков футбол не имеет никакого смысла

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об итогах заседания Совета болельщиков при президенте РФС.

В новый орган оказались включены представители более 20 объединений болельщиков со всей России, имеющие статус юридического лица. В задачи Совета болельщиков входят: координация деятельности болельщиков, организация поддержки национальной сборной России, организация взаимодействия с правоохранительными органами, профилактика и минимизация конфликтных ситуаций с участием болельщиков.

"Нам был нужен орган при РФС, который объединил бы представителей футбольных лиг, фан-движений, клубов болельщиков и т.д. На Совете болельщиков мы можем обсуждать все проблемы, связанные с футболом, с организацией футбольного процесса, с поддержкой сборной команды страны. Сегодня мы говорили о том, что без болельщиков футбол не имеет никакого смысла, что мы все вместе ответственны за этот прекрасный вид спорта. Мы услышали много хороших идей и мыслей. Сейчас мы обобщим все это и начнем реализовывать. В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 для нас особенно важна поддержка болельщиков", - цитирует Мутко официальный сайт РФС.
Теги: Мутко
Вчера, 22:45
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(0)
№4 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У Широкова по этому вопросу было противоположное мнение.
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Imp Санкт-Петербург (Вчера, 23:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Без фан-группировок думаю проживёт


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№2 Написал: papapa (Вчера, 22:56) #
  • -3
  •  (3)

[b ]Нам был нужен орган при РФС, [/b]
Два органа тебе нужны - один орган сосать в кремле - другой орган рассказывать, что такие органы есть только в Северной Корее
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: OgreGate (Вчера, 22:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
...бессмысленное существование химкинско-котлованной синагоги это подтверждает


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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