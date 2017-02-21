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Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин подвёл итоги заседания Совета болельщиков при президенте РФС.

"Сегодня на заседании мы больше слушали представителей болельщиков. Ребята высказывались о том, что наболело, о том, какие проблемы существуют сегодня. Нам необходимо было получить эту информацию, чтобы в дальнейшем соответствующим образом выстраивать работу с болельщиками. Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС соберется на следующее заседание до конца марта, когда пройдут товарищеские матчи национальной сборной России с Кот-д`Ивуаром и Бельгией. Сегодня мы получили много разумных предложений от представителей фан-движений, которые мы постараемся оформить в какие-то решения Комитета с последующим вынесением на Исполком РФС. В целом, это была очень полезная встреча, разговор был откровенным и интересным, ребята все адекватные. Совет продолжит свою работу", - цитирует Маркина официальный сайт РФС.
Вчера, 23:05
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№1 Написал: papapa (Вчера, 23:08) #
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Как может вор и педераст получить что то разумное для людей ?
Нонсенс !!!!!
Регистрация: 2.02.2017
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