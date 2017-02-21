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Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после контрольного матча с "Астаной" (1:1) заявил, что команда уступала в свежести сопернику.

"Соперник сегодня был очень хорошего уровня. Мы уступали в свежести. Чувствовалось, что не все восстановились после игры с "Пахтакором". Были проблемы с перестроением в первом тайме. Во втором тайме игра стала лучше. Напрягает большое количество брака в простейших ситуациях. Мы планировали дать ведущим игрокам 90 минут игрового времени. Иногда получали атаки на свои ворота, играя на встречных курсах. Но всё по плану. По Комбарову: мы с ним договаривались на один тайм, он его нормально выдержал. Нужно понимать, что игрокам очень непросто играть с сильными соперниками через два дня, на третий. И Сунзу, и Александров не испытали проблем в новом коллективе. Они привыкают к высоким требованиям тренерского штаба. 25 февраля мы должны выйти на новый уровень. Всё это проверим в игре с тбилисским "Динамо", - цитирует Кирьякова пресс-служба "Арсенала".
Теги: Кирьяков Астана Арсенал Тула
Вчера, 23:28
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 00:00) #
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Для тренера Кирьякова все команды , даже любительской Лиги будут хорошего уровня , потому что опыта и профпригодности на уровне тренера ПФЛ у него нет и не будет.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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