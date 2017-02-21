Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:28
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести (1)
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести (1)
Вчера 23:25
Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом" (1)
Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом" (1)
Вчера 23:16
Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время (1)
Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время (1)
Вчера 23:13
"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08" (1)
"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08" (1)
Вчера 23:05
Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений (1)
Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений (1)
Вчера 22:28
РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона (1)
РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона (1)
Вчера 21:54
"Байер" и "Атлетико" назвали стартовые составы
"Байер" и "Атлетико" назвали стартовые составы
Вчера 21:29
Александр Егоров: у меня есть проблема с лишним весом, но насколько могу, буду поддерживать себя в форме (1)
Александр Егоров: у меня есть проблема с лишним весом, но насколько могу, буду поддерживать себя в форме (1)
Вчера 21:15
Карлос Тевес недоволен едой и образом жизни в Китае (6)
Карлос Тевес недоволен едой и образом жизни в Китае (6)
Вчера 21:07
"Факел" вышел в финал Кубка ФНЛ
"Факел" вышел в финал Кубка ФНЛ
Вчера 20:32
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (12)
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (12)
Вчера 20:26
Владислав Безбородов будет судить матч АПОЭЛ - "Атлетик" в матче 1/16 финала Лиги Европы
Владислав Безбородов будет судить матч АПОЭЛ - "Атлетик" в матче 1/16 финала Лиги Европы
Вчера 20:05
"Саттон" уволил вратаря, съевшего пирог во время матча (3)
"Саттон" уволил вратаря, съевшего пирог во время матча (3)
Вчера 19:34
Валерий Газзаев: большое достижение в жизни - это моя семья (3)
Валерий Газзаев: большое достижение в жизни - это моя семья (3)
Вчера 19:07
Максимов и Берхамов лечатся в Москве
Максимов и Берхамов лечатся в Москве
Вчера 18:06
"Спартак" может арендовать Георгия Тигиева у "Анжи" (8)
"Спартак" может арендовать Георгия Тигиева у "Анжи" (8)
Вчера 17:48
Сослан Джанаев пропустит еще минимум две недели (4)
Сослан Джанаев пропустит еще минимум две недели (4)
Вчера 17:13
Мартин Шкртел: турецкий чемпионат сильнее российского (8)
Мартин Шкртел: турецкий чемпионат сильнее российского (8)
Вчера 16:50
СМИ: "Спартак" подписал контракт с нападающим "Порту" (83)
СМИ: "Спартак" подписал контракт с нападающим "Порту" (83)
Вчера 16:45
Иско хочет уйти из мадридского "Реала" (1)
Иско хочет уйти из мадридского "Реала" (1)
Вчера 16:09
Голкипер "Саттона" может быть наказан за поедание пирога во время матча с "Арсеналом" (4)
Голкипер "Саттона" может быть наказан за поедание пирога во время матча с "Арсеналом" (4)
Вчера 16:01
Эден Азар: Конте придал команде уверенности
Эден Азар: Конте придал команде уверенности
Вчера 15:59
"СКА-Хабаровск" переиграл "Спартак-2" в серии пенальти (6)
"СКА-Хабаровск" переиграл "Спартак-2" в серии пенальти (6)
Вчера 15:50
Валерий Газзаев: думаю, в "Зените" знают, как подготовиться к ответному матчу с "Андерлехтом"
Валерий Газзаев: думаю, в "Зените" знают, как подготовиться к ответному матчу с "Андерлехтом"
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести
Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после контрольного матча с "Астаной" (1:1) заявил, что команда уступала в свежести сопернику.
"Соперник сегодня был очень хорошего уровня. Мы уступали в свежести. Чувствовалось, что не все восстановились после игры с "Пахтакором". Были проблемы с перестроением в первом тайме. Во втором тайме игра стала лучше. Напрягает большое количество брака в простейших ситуациях. Мы планировали дать ведущим игрокам 90 минут игрового времени. Иногда получали атаки на свои ворота, играя на встречных курсах. Но всё по плану. По Комбарову: мы с ним договаривались на один тайм, он его нормально выдержал. Нужно понимать, что игрокам очень непросто играть с сильными соперниками через два дня, на третий. И Сунзу, и Александров не испытали проблем в новом коллективе. Они привыкают к высоким требованиям тренерского штаба. 25 февраля мы должны выйти на новый уровень. Всё это проверим в игре с тбилисским "Динамо", - цитирует Кирьякова пресс-служба "Арсенала".
"Соперник сегодня был очень хорошего уровня. Мы уступали в свежести. Чувствовалось, что не все восстановились после игры с "Пахтакором". Были проблемы с перестроением в первом тайме. Во втором тайме игра стала лучше. Напрягает большое количество брака в простейших ситуациях. Мы планировали дать ведущим игрокам 90 минут игрового времени. Иногда получали атаки на свои ворота, играя на встречных курсах. Но всё по плану. По Комбарову: мы с ним договаривались на один тайм, он его нормально выдержал. Нужно понимать, что игрокам очень непросто играть с сильными соперниками через два дня, на третий. И Сунзу, и Александров не испытали проблем в новом коллективе. Они привыкают к высоким требованиям тренерского штаба. 25 февраля мы должны выйти на новый уровень. Всё это проверим в игре с тбилисским "Динамо", - цитирует Кирьякова пресс-служба "Арсенала".
Напечатать
1
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.