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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Виталий Шашков: "Крылья" с пониманием отнеслись к переносу матча с "Локомотивом" в Уфу
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Самары в Уфу.
"Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть. В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на "Металлурге" поплыло. Отнеслись к просьбе комиссии с пониманием. Могли бы провести матч с "Локомотивом" в Самаре, но тогда убили бы поле. Я бы тоже ходатайствовал перед лигой, попросил бы перенести матч. Лучше сейчас сыграть в другом городе, чем оставшиеся месяцы проводить игры на выезде. "Крылья Советов" приложат максимальные усилия для того, чтобы наши болельщики смогли поддержать команду в Уфе. Для владельцев абонементов на домашние игры клуб предоставляет бесплатные автобусы", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
"Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть. В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на "Металлурге" поплыло. Отнеслись к просьбе комиссии с пониманием. Могли бы провести матч с "Локомотивом" в Самаре, но тогда убили бы поле. Я бы тоже ходатайствовал перед лигой, попросил бы перенести матч. Лучше сейчас сыграть в другом городе, чем оставшиеся месяцы проводить игры на выезде. "Крылья Советов" приложат максимальные усилия для того, чтобы наши болельщики смогли поддержать команду в Уфе. Для владельцев абонементов на домашние игры клуб предоставляет бесплатные автобусы", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
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