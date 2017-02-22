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Виталий Шашков: "Крылья" с пониманием отнеслись к переносу матча с "Локомотивом" в Уфу

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Самары в Уфу.

"Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть. В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на "Металлурге" поплыло. Отнеслись к просьбе комиссии с пониманием. Могли бы провести матч с "Локомотивом" в Самаре, но тогда убили бы поле. Я бы тоже ходатайствовал перед лигой, попросил бы перенести матч. Лучше сейчас сыграть в другом городе, чем оставшиеся месяцы проводить игры на выезде. "Крылья Советов" приложат максимальные усилия для того, чтобы наши болельщики смогли поддержать команду в Уфе. Для владельцев абонементов на домашние игры клуб предоставляет бесплатные автобусы", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шашков Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 16:41
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№2 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Начинается ...


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 16:59) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
В отставку, тварина!
Регистрация: 30.05.2015
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