Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
РФС проведет семинары для врачей и тренеров по физподготовке клубов РФПЛ
В четверг, 2 марта, в Доме футбола состоятся однодневные семинары для врачей и тренеров по физической подготовке футбольных клубов РФПЛ.
Их проведут главный врач национальной сборной России Эдуард Безуглов и тренер по физической подготовке национальной сборной Владимир Паников. Меропрития пройдут в рамках подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017, в них примет участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, информирует официальный сайт РФС. Начало – в 16.00.
В числе основных тем семинаров значатся следующие: подготовка к крупным международным турнирам, индивидуальные особенности игроков, обмен опытом, медико-биологическое обеспечение национальной сборной России, современные технологии в спорте высших достижений, антидопинговое обеспечение, основы спортивного питания.
Их проведут главный врач национальной сборной России Эдуард Безуглов и тренер по физической подготовке национальной сборной Владимир Паников. Меропрития пройдут в рамках подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017, в них примет участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, информирует официальный сайт РФС. Начало – в 16.00.
В числе основных тем семинаров значатся следующие: подготовка к крупным международным турнирам, индивидуальные особенности игроков, обмен опытом, медико-биологическое обеспечение национальной сборной России, современные технологии в спорте высших достижений, антидопинговое обеспечение, основы спортивного питания.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.