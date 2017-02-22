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РФС проведет семинары для врачей и тренеров по физподготовке клубов РФПЛ

В четверг, 2 марта, в Доме футбола состоятся однодневные семинары для врачей и тренеров по физической подготовке футбольных клубов РФПЛ.

Их проведут главный врач национальной сборной России Эдуард Безуглов и тренер по физической подготовке национальной сборной Владимир Паников. Меропрития пройдут в рамках подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017, в них примет участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, информирует официальный сайт РФС. Начало – в 16.00.

В числе основных тем семинаров значатся следующие: подготовка к крупным международным турнирам, индивидуальные особенности игроков, обмен опытом, медико-биологическое обеспечение национальной сборной России, современные технологии в спорте высших достижений, антидопинговое обеспечение, основы спортивного питания.
Сегодня, 17:31
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