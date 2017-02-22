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Александр Кержаков: сейчас моя готовность чуть больше 50%

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что его готовность играть на данный момент составляет чуть больше 50%.

"Появлюсь на поле, когда полностью восстановлюсь от травмы и полностью наберу физические кондиции. Еще прошло очень мало времени для того, чтобы физически быть готовым на 100%. Все зависит от меня. Когда точно произойдет возвращение, не знаю. По тренировкам тренер увидит. Сейчас моя готовность чуть больше 50%", - приводит слова Кержакова "Р-Спорт".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 19:10
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(0)
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:49) #
  • -3
  •  (3)

Переходи в Динамо там у тебя есть шанс а в Зените шансов 0!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 19:18) #
  • +1
  •  (5)

К чему он готовится, к кубку легенд?
Регистрация: 18.12.2016
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