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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Александр Кержаков: сейчас моя готовность чуть больше 50%
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что его готовность играть на данный момент составляет чуть больше 50%.
"Появлюсь на поле, когда полностью восстановлюсь от травмы и полностью наберу физические кондиции. Еще прошло очень мало времени для того, чтобы физически быть готовым на 100%. Все зависит от меня. Когда точно произойдет возвращение, не знаю. По тренировкам тренер увидит. Сейчас моя готовность чуть больше 50%", - приводит слова Кержакова "Р-Спорт".
"Появлюсь на поле, когда полностью восстановлюсь от травмы и полностью наберу физические кондиции. Еще прошло очень мало времени для того, чтобы физически быть готовым на 100%. Все зависит от меня. Когда точно произойдет возвращение, не знаю. По тренировкам тренер увидит. Сейчас моя готовность чуть больше 50%", - приводит слова Кержакова "Р-Спорт".
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