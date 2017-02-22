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Шамиль Газизов: это трансферное окно мы завершили

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что подписав соглашение с вратарем Александром Беленовым, клуб завершил зимнюю трансферную кампанию.

"Вряд ли мы будем подписывать кого-то "на флажке". Это трансферное окно мы завершили. Позиции укомплектованы. Может быть, хотелось по-другому, но имеем то, что имеем", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 19:11
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