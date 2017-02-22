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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Шамиль Газизов: это трансферное окно мы завершили
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что подписав соглашение с вратарем Александром Беленовым, клуб завершил зимнюю трансферную кампанию.
"Вряд ли мы будем подписывать кого-то "на флажке". Это трансферное окно мы завершили. Позиции укомплектованы. Может быть, хотелось по-другому, но имеем то, что имеем", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
"Вряд ли мы будем подписывать кого-то "на флажке". Это трансферное окно мы завершили. Позиции укомплектованы. Может быть, хотелось по-другому, но имеем то, что имеем", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
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