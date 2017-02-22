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Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом

Бывший защитник сборной Украины Олег Лужный рассказал о своем отношении к главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу.

"Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: "Нам пенальти ставят", "На нас судьи давят". Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.

В "Зените" тоже — начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с "Андерлехтом" судья нормально судил? А к "Шахтеру" как команде я всегда относился и отношусь нормально", - цитирует Лужного "Футбол 24".
Теги: Зенит Спартак Луческу
Сегодня, 20:02
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4
(5)
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
мнения бандеровского дерьма никто не спрашивал...а вот для некоторых, оставивших свои комментарии,видимо это мнение очень весомо...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 20:13) #
  • +7
  •  (11)

Цитата: OgreGate
Абсолютно прав. Плакса, трепло и маразматик. Типичный запитераст

Бомжатня и цыган нашли друг друга
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:06) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
слезоточивый цыган везде одинаковый
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:04) #
  • +10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Абсолютно прав. Плакса, трепло и маразматик. Типичный запитераст


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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