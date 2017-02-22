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Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом
Бывший защитник сборной Украины Олег Лужный рассказал о своем отношении к главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу.
"Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: "Нам пенальти ставят", "На нас судьи давят". Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.
В "Зените" тоже — начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с "Андерлехтом" судья нормально судил? А к "Шахтеру" как команде я всегда относился и отношусь нормально", - цитирует Лужного "Футбол 24".
"Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он все время ныл: "Нам пенальти ставят", "На нас судьи давят". Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры.
В "Зените" тоже — начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с "Андерлехтом" судья нормально судил? А к "Шахтеру" как команде я всегда относился и отношусь нормально", - цитирует Лужного "Футбол 24".
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