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Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал свой комментарий после поражения от норвежского "Стремсгодсета" в товарищеском матче на сборе в Испании.

"Думаю, выводы по итогам этого матча делать не стоит. Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдет на пользу. Есть над чем работать", - цитирует Тарасова официальный сайт "Локомотива".
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 21:40
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