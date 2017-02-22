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Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал свой комментарий после поражения от норвежского "Стремсгодсета" в товарищеском матче на сборе в Испании.
"Думаю, выводы по итогам этого матча делать не стоит. Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдет на пользу. Есть над чем работать", - цитирует Тарасова официальный сайт "Локомотива".
"Думаю, выводы по итогам этого матча делать не стоит. Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдет на пользу. Есть над чем работать", - цитирует Тарасова официальный сайт "Локомотива".
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