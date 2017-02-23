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Луис Адриано: я уже настоящий спартаковец

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о том, как проходит его адаптация в московском клубе.

"Сейчас у нас последний этап подготовки к сезону, и я думаю, что у нас все по плану. В целом усталости не ощущается, мы сфокусированы на своей задаче, не буду жаловаться. Я с "Краснодаром" мало знаком, но Фернандо и Маурисио рассказывали, что оппонент очень серьезный, с сильными футболистами, но я понимаю, что нам нужно подготовиться на 100%. Взаимодействие налаживается от игры к игре, надеюсь, к началу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды, и я буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны", — приводит слова бразильца официальный сайт "Спартака".
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 16:08
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№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мы сочувствуем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: vlees (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Рановато заявлять так, одеть футболку Спартака, это еще не есть что ты уже настоящий СПАРТАКОВЕЦ, не буду развивать тему ,минусеров и так много.

Ну он в интервью сказал что у него контракт со Спартаком,значит он уже Спартаковец,а так новость как всегда для срача,и я покидаю эту ветку))
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: procop (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак хороший клуб, а тебе нужно было играть. Все в плюсе. smirk
Регистрация: 27.11.2016
№2 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Уже сделали инъекцию духа ?
Регистрация: 18.09.2013
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рановато заявлять так, одеть футболку Спартака, это еще не есть что ты уже настоящий СПАРТАКОВЕЦ, не буду развивать тему ,минусеров и так много.
Регистрация: 20.03.2014
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