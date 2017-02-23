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Луис Адриано: я уже настоящий спартаковец
Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о том, как проходит его адаптация в московском клубе.
"Сейчас у нас последний этап подготовки к сезону, и я думаю, что у нас все по плану. В целом усталости не ощущается, мы сфокусированы на своей задаче, не буду жаловаться. Я с "Краснодаром" мало знаком, но Фернандо и Маурисио рассказывали, что оппонент очень серьезный, с сильными футболистами, но я понимаю, что нам нужно подготовиться на 100%. Взаимодействие налаживается от игры к игре, надеюсь, к началу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды, и я буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны", — приводит слова бразильца официальный сайт "Спартака".
"Сейчас у нас последний этап подготовки к сезону, и я думаю, что у нас все по плану. В целом усталости не ощущается, мы сфокусированы на своей задаче, не буду жаловаться. Я с "Краснодаром" мало знаком, но Фернандо и Маурисио рассказывали, что оппонент очень серьезный, с сильными футболистами, но я понимаю, что нам нужно подготовиться на 100%. Взаимодействие налаживается от игры к игре, надеюсь, к началу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие. Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды, и я буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны", — приводит слова бразильца официальный сайт "Спартака".
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