Камерунский форвард Зепатта перешел в "Спартак"

"Спартак" объявил о трансфере 18-летнего форварда камерунского клуба "Юниверсал Старс" Одри Йолы Зепатты.Футболист выступал за "Юниверсал Старс" с 2014 года.В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой "Спартака" на сборе, который проходил на Кипре.