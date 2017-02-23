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17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
14:26
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Камерунский форвард Зепатта перешел в "Спартак"
"Спартак" объявил о трансфере 18-летнего форварда камерунского клуба "Юниверсал Старс" Одри Йолы Зепатты.
Футболист выступал за "Юниверсал Старс" с 2014 года.
В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой "Спартака" на сборе, который проходил на Кипре.
ФК "Спартак"
Футболист выступал за "Юниверсал Старс" с 2014 года.
В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой "Спартака" на сборе, который проходил на Кипре.
ФК "Спартак"
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