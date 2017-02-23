Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Камерунский форвард Зепатта перешел в "Спартак"

"Спартак" объявил о трансфере 18-летнего форварда камерунского клуба "Юниверсал Старс" Одри Йолы Зепатты.

Футболист выступал за "Юниверсал Старс" с 2014 года.

В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой "Спартака" на сборе, который проходил на Кипре.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 20:05
Напечатать
37
(1)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№37 Написал: spartacus (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (0)
online

А тут хоть кто то следит за выложенными статьями? Ставится метка что инфа с оф сайта ФК Спартак. Вы хотя бы перепечатайте правильно или тупо скопируйте. Где написано что он форвард?
Регистрация: 23.02.2017
№36 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
негром больше, нашим меньше..давай Спартак дальше...
Регистрация: 13.04.2016
№35 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
-Ritter-,
Варежку заткни, гераиццкий петушок...
раз ты только такое обращение понимаешь...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№34 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Зенит1982
От куда столько возмущения... Берут молодых африканских талантов, так же поступает Арсенал, очень здорово, вполне возможно что скоро уедут куда в 20 раз дороже

и кому он на sell...кому он нужен?
Регистрация: 20.10.2012
№33 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Он же вроде защитник?.
Регистрация: 24.10.2007
№32 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 20:58) #
  • -4
  •  (4)

Закрывайте на куй скорее форточку и выключайте свет!

Лёня решил чёрной икрой обкомить на Масленницу.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№31 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:57) #
  • -3
  •  (5)

ослиная зависть не знает границ smile
Регистрация: 7.12.2016
№30 Написал: -Ritter- (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Дёшево ты съехал, чепушила свиноухая. laughing

Из нефти Лукойла в шалман борщевой
Лезут НЕГРИЛЫ чёрной трубой
Их хрен остановишь, своих всех продали
"народной командой" тот шлак называли
московский свиной безтрофейный спартак
теперь же в свинарне афробардак
"багаж" проипали, "дух" ещё раньше
зато бибизяны кукуют в свинфарше
бананы, фасоль и другая фигня теперь вместо ромба
каррера - УРА!
laughing
Регистрация: 22.01.2017
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:48) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Сумрак
Потому что наш Зепатт
Будет член вам в рот давать...
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
От куда столько возмущения... Берут молодых африканских талантов, так же поступает Арсенал, очень здорово, вполне возможно что скоро уедут куда в 20 рзз дороже
Регистрация: 5.09.2012
№27 Написал: Сумрак (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Пивовед
-Ritter-,

Дедушка Гинер в кредиты залез.
Дядюшка Авен достал свой обрез.
Время расплаты - и Гинер пропал.
Нахрен еврей стадион начинал ?

*****
Подписали мы Зепатта.
Это очень заепато.


Потому что наш Зепатт
Будет член вам в рот давать...


--------------------
Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
№26 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (4)

больше игроков- больше зависти у бомжеконей smile smiley
Регистрация: 7.12.2016
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
-Ritter-,

Дедушка Гинер в кредиты залез.
Дядюшка Авен достал свой обрез.
Время расплаты - и Гинер пропал.
Нахрен еврей стадион начинал ?

*****
Подписали мы Зепатта.
Это очень заепато.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№24 Написал: suvirinimas (Сегодня, 20:39) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: ДЯДЬКА
7-ой негр в команде, это рекорд европейских чемпионатов!

Ты наверное из расистского Зенита?
Регистрация: 9.02.2014
№23 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Sergeevich
Не понятно зачем.

Эти парни для Спартака-2 на вырост.
Возможно, первый из двух на смену Промесу летом, если заиграет.
Регистрация: 22.09.2009
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (12)

отлично, почти за даром по нынешним ценам берут, экономят
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (13)

7-ой негр в команде, это рекорд европейских чемпионатов!
Регистрация: 15.05.2015
№20 Написал: -Ritter- (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Нет, у нас НЕ ТАК. У вас уже 44 торфянника. laughing
Регистрация: 22.01.2017
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Чунга-чанга! Нигерский спартак laughing

Чунга- чанга! В цске не так ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: suvirinimas (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (14)

Браво Спартак. Вы станете чемпионами России в этом году, потому что не смотрите на цвет кожи, на группу крови, как это делает Зенит. Удачи вам. А расистам ничего не светит в ближайшей перспективе.
Регистрация: 9.02.2014
№17 Написал: vlees (Сегодня, 20:28) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

Парни спокойно,Спартак на них еще в детстве глаз положил laughing
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: nevada007 (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Чунга-чанга! Нигерский спартак laughing

какие ж ты и тебе подобные всё-таки конченые выродки!!!! в жизни, вероятно, полный ноль, а над цветом кожи шутишь!... дурной малой!!!

ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
Регистрация: 27.05.2016
№15 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Спартак тоже стал пачками набирать?
Не понятно зачем.
Регистрация: 26.09.2015
№14 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: Colambous
За такую ,,народную'' команду,пусть негры и болеют....

о да! только что телеграмма из буркина-фасо.....вся деревня едет поздавлять новоипеченного спартача.и останется до принятия гражданства..
Регистрация: 20.03.2016
№13 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Не,ну это уже не смешно(Солить их чтоль?

А что плохого?! Стимул для нашей молодёжи хоть появиться - будут знать,что если будут продолжать так же,то быстро сменят на негра,который условно за еду пахать будет.
Регистрация: 1.12.2014
№12 Написал: vlees (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
вообще та защитник laughing
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (14)
online

За такую ,,народную'' команду,пусть негры и болеют....
Регистрация: 24.11.2016
№10 Написал: -Ritter- (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Нечего было спартачам троллить Селюка, это от него проклятие свиноухим прилетело laughing
Регистрация: 22.01.2017
№9 Написал: khmel Питер (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Епс тудей,народная команда!!!!Мда.....
Регистрация: 12.08.2012
№8 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: Riders1990
Не,ну это уже не смешно(Солить их чтоль?

да нормально все ! народная команда же! и все довольны! гы!
Регистрация: 20.03.2016
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.