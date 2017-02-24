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Ари уже сегодня может заключить контракт с "Локомотивом"

Сегодня вечером "Локомотив", с большой долей вероятности, завершит сделку по аренде нападающего "Краснодара" Ари, сообщает "Спорт-Экспресс".

Форвард сегодня вечером прилетит в Москву для подписания контракта. Если не случится форс-мажора, 31-летний бразилец будет арендован до конца сезона.
Теги: Ари Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:41
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В смысле уже сегодня? Если не сегодня - то никогда.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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