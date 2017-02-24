Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Артём Делькин на правах аренды перешёл в "Тамбов"

Нападающий "Оренбурга" Артём Делькин проведет вторую половину сезона на правах аренды в "Тамбове", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, забив 16 голов в 29 матчах ФНЛ, а в нынешнем отметился только одним голом в 14 играх премьер-лиги.
Теги: Делькин Оренбург Тамбов
Сегодня, 23:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.