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"Оренбург" подписал Дениса Поповича

Словенский полузащитник Денис Попович перешел из польской "Вислы" в "Оренбург", сообщает официальный сайт российского клуба.

Попович выступал за "Вислу" с лета 2015 года. За это время он провел за команду 50 матчей и забил пять мячей.
Теги: Оренбург Трансферы
Сегодня, 23:23
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