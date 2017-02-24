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21:31
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву» (2)
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву» (2)
21:26
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (14)
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (14)
18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (27)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (27)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (4)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (4)
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
Словенский полузащитник Денис Попович перешел из польской "Вислы" в "Оренбург", сообщает официальный сайт российского клуба.
Попович выступал за "Вислу" с лета 2015 года. За это время он провел за команду 50 матчей и забил пять мячей.
Попович выступал за "Вислу" с лета 2015 года. За это время он провел за команду 50 матчей и забил пять мячей.
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