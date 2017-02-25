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Ари: было предложение из Китая, но затем появился вариант с "Локомотивом"

Новичок "Локомотива" Ари рассказал, что этой зимой мог перейти в китайский клуб.

31-летний бразилец является игроком "Краснодара", а оставшуюся часть этого сезона проведёт в "Локомотиве" на правах аренды.

"У меня было предложение из Китая и "Краснодар" обещал отпустить меня, но затем появился вариант с "Локомотивом". Договорились за один день. Я отказался от нескольких предложений, которые поступили мне через "Краснодар". Отказался и был отправлен во вторую команду. Но я не зол", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Может в Локомотиве обретет третье дыхание..в Краснодаре было второе после Спартака..
Регистрация: 21.11.2016
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