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Александр Беленов: зачем говорить о "Зените", если сейчас я игрок "Уфы"?
Вратарь Александр Беленов, который на этой неделе перешёл из "Анжи" в "Уфу", отказался комментировать слухи об интересе со стороны "Зенита".
"Всё, что ни делается, – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему трансферных слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в "Уфе". И про "Урал" слышал, и про "Рубин"… Что говорить о "Зените", если сейчас я игрок "Уфы"?
Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в "Уфе". А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А "Зенит" это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду", - цитирует Беленова "Чемпионат.сом".
"Всё, что ни делается, – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему трансферных слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в "Уфе". И про "Урал" слышал, и про "Рубин"… Что говорить о "Зените", если сейчас я игрок "Уфы"?
Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в "Уфе". А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А "Зенит" это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду", - цитирует Беленова "Чемпионат.сом".
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