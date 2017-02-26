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Александр Беленов: зачем говорить о "Зените", если сейчас я игрок "Уфы"?

Вратарь Александр Беленов, который на этой неделе перешёл из "Анжи" в "Уфу", отказался комментировать слухи об интересе со стороны "Зенита".

"Всё, что ни делается, – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему трансферных слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в "Уфе". И про "Урал" слышал, и про "Рубин"… Что говорить о "Зените", если сейчас я игрок "Уфы"?

Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в "Уфе". А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А "Зенит" это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду", - цитирует Беленова "Чемпионат.сом".
Теги: Беленов Зенит Уфа
Сегодня, 10:00
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№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:52) #
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online

Цитата: utekay
Долго обсуждали того же Селихова, мол упустил Зенит щастье своё...а он, перейдя в свинарник, сразу и стух, напривозил и ещё напривозит.

Он ни одного матча еще официально не сыграл, дебил, бла - "напривозит". Вот то ли дело ваше бриолиновое счастье в варежках.

Нет - с кэпом Дзю, и лакированным греком на воротах , за итоги "чемпионской гонки" я спокоен.

А Селихов или , допустим, Беленов - вам не нужны. На 100 процентов. Зачем вам "школа"?? Главное - понты.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
О бомжах не говори -
О них всё сказано.
Сердце, верное любви,
Молчать обязано.
Без причины - не гори,
Умей владеть собой.
О бомжах не го-во-ри,
А молчать не в силах - пой.

smirk Ну, видать, на плагиат наполовину потянуло. Это, наверное, про клошар французских так поэтично... relaxed
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
тренер Зенита поймет, что Лодыгин ненадежен.

фигню какую то гонишь...тренер долго не мог выбрать из тройки наших воротчиков самого нормального, т.к. все трое не ахти мягко говоря.

А покупает игроков не тренер. Долго обсуждали того же Селихова, мол упустил Зенит щастье своё...а он, перейдя в свинарник, сразу и стух, напривозил и ещё напривозит. То же и по Беленову, вовсе не факт что у нас бы заиграл и в Уфе он будет супер...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит конечно не Уфа, только с башкирами он будет №1, а в Питере запасным. Так будет, пока тренер Зенита поймет, что Лодыгин ненадежен.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:32) #
  • -5
  •  (5)
online

О бомжах не говори -
О них всё сказано.
Сердце, верное любви,
Молчать обязано.
Без причины - не гори,
Умей владеть собой.
О бомжах не го-во-ри,
А молчать не в силах - пой.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще не понияю, чегол Зенит не купил его? Он явно лучше, (и самое главное - надежнее и провереннее) чем и Лодыгин, и Лунев. Это не "кот в мешке". В Зените рулят ДАУНЫ. Митрофаша и Дюша.
Регистрация: 24.09.2013
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