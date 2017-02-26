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Роман Асхабадзе: "Рубин" пытался подписать Миранчука только из-за российского паспорта

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе раскритиковал "Рубин" за недостаточно активную продажу футболистов в зимнее трансферное окно.

"Такого раздутого штата, как у "Рубина" в первой части сезона, не было ни у одного из клубов премьер-лиги за последние годы. И даже сейчас казанцы не смогли никого продать, а только отпустили тех, у кого закончился контракт, и раскидали нечасто игравших футболистов по арендам, попытавшись хоть как-то сэкономить на зарплатах и чуть-чуть компенсировать прежние затраты.

Усиления не произошло (хотя, опять же, обойма и так чересчур большая!), пытались подписать Миранчука, но, на мой взгляд, только из-за его российского паспорта. Словом, слабая активность в направлении "на выход", никакая – "на вход", и качественной такую селекционную работу не назовешь", - цитирует Асхабадзе "Спорт-Экспресс".
Теги: Асхабадзе Миранчук Рубин Локомотив
Сегодня, 11:15
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(1)
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
этот чего пи...дит в Спартаке -всю трансферную компанию провалил -будучи спортивным директором -а сейчас рас...ся
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 12:01) #
  • +2
  •  (2)

Можно подумать, что он, будучи гендиром в Спартаке, много и удачно работал на выход.


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Много шума из ничего
поговорка в тему


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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