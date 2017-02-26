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Роман Асхабадзе: "Рубин" пытался подписать Миранчука только из-за российского паспорта
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе раскритиковал "Рубин" за недостаточно активную продажу футболистов в зимнее трансферное окно.
"Такого раздутого штата, как у "Рубина" в первой части сезона, не было ни у одного из клубов премьер-лиги за последние годы. И даже сейчас казанцы не смогли никого продать, а только отпустили тех, у кого закончился контракт, и раскидали нечасто игравших футболистов по арендам, попытавшись хоть как-то сэкономить на зарплатах и чуть-чуть компенсировать прежние затраты.
Усиления не произошло (хотя, опять же, обойма и так чересчур большая!), пытались подписать Миранчука, но, на мой взгляд, только из-за его российского паспорта. Словом, слабая активность в направлении "на выход", никакая – "на вход", и качественной такую селекционную работу не назовешь", - цитирует Асхабадзе "Спорт-Экспресс".
"Такого раздутого штата, как у "Рубина" в первой части сезона, не было ни у одного из клубов премьер-лиги за последние годы. И даже сейчас казанцы не смогли никого продать, а только отпустили тех, у кого закончился контракт, и раскидали нечасто игравших футболистов по арендам, попытавшись хоть как-то сэкономить на зарплатах и чуть-чуть компенсировать прежние затраты.
Усиления не произошло (хотя, опять же, обойма и так чересчур большая!), пытались подписать Миранчука, но, на мой взгляд, только из-за его российского паспорта. Словом, слабая активность в направлении "на выход", никакая – "на вход", и качественной такую селекционную работу не назовешь", - цитирует Асхабадзе "Спорт-Экспресс".
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