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ЦСКА стал обладателем первого Кубка РФПЛ по киберфутболу

Московский ЦСКА выиграл первый Кубок Российской футбольной премьер-лиги по киберфутболу. Соревнования проходили в Уфе, сообщает ТАСС

В финале игрок армейцев Андрей Гурьев под никнеймом Timon в двух матчах с одинаковым счетом 3:2 победил киберфутболиста "Уфы" Роберта Ufenok77 Фахретдинова.

Золотую медаль Гурьеву вручил экс-капитан армейского клуба, ныне главный тренер "Уфы" Сергей Семак.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:25
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(7)
№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Похоже, осталось вам только виртом выигрывать

На что это похоже узнаем по окончании сезона.
А сейчас очередная победа ЦСКА!
И без всякого "похоже" ! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:19) #
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online

Цитата: molot327
Очередная победа ЦСКА в футболе России!

Похоже, осталось вам только виртом выигрывать laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Очередная победа ЦСКА в футболе России!
С победой, армейцы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№9 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 15:05) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
smile Сколько желчи...
Регистрация: 6.01.2008
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:43) #
  • -5
  •  (5)
online

Главное, что по судейфутболу Гинер много лет вне конкуренции.
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: Сумрак (Сегодня, 14:14) #
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online

Crow,
а вот и сашка..... стосемнашка... любитель мохнатых сейфов...))) здорово козЁл...

толстяк минусит со все акков)))


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Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Crow
ЦВБВЖ
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:04) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
задача на сезон выполнена)))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:03) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
посмотрел я вчера на этих "геймеров"
загаловок надо писать так..
самый задротистый задрот играет в конюшне.
ничего хорошего в этом нет. это не люди.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:57) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, теперь что то выиграть цкг может только в виртуальной реальности laughing
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:54) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
намек на то, что Цска теперь только остается уповать на плейстейшен)
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Сумрак (Сегодня, 13:43) #
  • -9
  •  (15)
online

пончик не спи.... теперь для вас мячик только виртуальный...


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Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
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