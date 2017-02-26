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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
ЦСКА стал обладателем первого Кубка РФПЛ по киберфутболу
Московский ЦСКА выиграл первый Кубок Российской футбольной премьер-лиги по киберфутболу. Соревнования проходили в Уфе, сообщает ТАСС
В финале игрок армейцев Андрей Гурьев под никнеймом Timon в двух матчах с одинаковым счетом 3:2 победил киберфутболиста "Уфы" Роберта Ufenok77 Фахретдинова.
Золотую медаль Гурьеву вручил экс-капитан армейского клуба, ныне главный тренер "Уфы" Сергей Семак.
В финале игрок армейцев Андрей Гурьев под никнеймом Timon в двух матчах с одинаковым счетом 3:2 победил киберфутболиста "Уфы" Роберта Ufenok77 Фахретдинова.
Золотую медаль Гурьеву вручил экс-капитан армейского клуба, ныне главный тренер "Уфы" Сергей Семак.
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