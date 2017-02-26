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Ветераны "Спартака" почтят память Николая Старостина в день его 115-летия

Ветераны "Спартака" почтят память Николая Старостина в день его рождения, сообщает пресс-служба красно-белых.

"Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения основателя нашего клуба Николая Петровича Старостина. По традиции в этот день спартаковские ветераны разных поколений, представители клуба, юные воспитанники нашей Академии, болельщики "Спартака" соберутся у могилы Николая Петровича Старостина на Ваганьковском кладбище, где возложат цветы и почтят память Патриарха", - гласит сообщение.
Теги: Старостин Спартак
Сегодня, 14:21
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№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Он так много души оставил в Спартаке. Это вечно.
Регистрация: 21.01.2016
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