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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Ветераны "Спартака" почтят память Николая Старостина в день его 115-летия
Ветераны "Спартака" почтят память Николая Старостина в день его рождения, сообщает пресс-служба красно-белых.
"Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения основателя нашего клуба Николая Петровича Старостина. По традиции в этот день спартаковские ветераны разных поколений, представители клуба, юные воспитанники нашей Академии, болельщики "Спартака" соберутся у могилы Николая Петровича Старостина на Ваганьковском кладбище, где возложат цветы и почтят память Патриарха", - гласит сообщение.
"Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения основателя нашего клуба Николая Петровича Старостина. По традиции в этот день спартаковские ветераны разных поколений, представители клуба, юные воспитанники нашей Академии, болельщики "Спартака" соберутся у могилы Николая Петровича Старостина на Ваганьковском кладбище, где возложат цветы и почтят память Патриарха", - гласит сообщение.
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