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Анатолий Мещеряков: у "Локомотива" есть долг перед легендарным Лоськовым

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что у железнодорожников есть долг перед такими легендарными футболистами клуба, как Дмитрий Лоськов.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива". В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока. Ранее неоднократно сообщалось, что "Локомотив" намерен организовать для него прощальный матч, причем не выставочную встречу, а официальную.

"Я отношусь к этому абсолютно нормально. Считаю, что у команды перед такими игроками есть определенный долг. Исходя из этого, команда действует так, чтобы легенды клуба по-настоящему ими являлись, и я говорю именно о Лоськове. Но я не определяю, кто выходит на поле, команду выводит главный тренер", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив Лоськов
Сегодня, 16:20
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